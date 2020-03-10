В Італії коронавірусний карантин поширили на всю країну.

Він триватиме принаймні до третього квітня.

Влада Італії розширила зони обмеження на пересування, викликані поширенням коронавіруса SARS-CoV-2. «З 10 березня вони діють у цілій країні», – заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте. Серед іншого, заборонені будь-які масові зібрання. Про це повідомило видання La Stampa.

Керівник італійського уряду закликав усіх співгромадян залишатися вдома і виходити тільки по роботі, через стан здоров’я або у невідкладних справах. «Окрім того, школи і університети залишаться закритими до третього квітня. Однак громадський транспорт продовжить роботу», – зазначив прем'єр.

Кількома днями раніше карантин був запроваджений лише в північних провінціях Італії. В'їзд і виїзд з них дозволявся тільки за поважних і невідкладних причин. Тоді ці заходи торкнулися понад чверті населення країни.

Тим часом Національний олімпійський комітет Італії на засіданні за участі представників профільних федерацій дев’ятого березня розпорядився до того ж третього квітня не проводити спортивних заходів на рівні країни. Однак рішення не стосується міжнародних змагань, відзначається в заяві комітету.

Італія залишається лідером в Європі за поширенням COVID-19. На даний момент в країні виявлено 9172 інфіковані особи, 463 померли, 724 вже одужали.