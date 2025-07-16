Франція відмовляється брати участь в оплаті поставок американської зброї Україні.

Париж наполягає на придбанні європейської, передовсім французької зброї.

Франція не планує долучатися до ініціативи з оплати американської зброї для України. Про це повідомляє видання Politico з покликом на двох французьких чиновників.

За твердженням джерел, президент Франції Емманюель Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці розвивали власну оборонну промисловість за рахунок внутрішніх закупівель. Саме з цієї причини Париж нібито відмовляється долучатися до ініціативи з закупівлі зброї, виробленої в США. Крім того, зазначає Politico, уряд Франції зазнає труднощів з нарощуванням власних оборонних витрат, оскільки намагається скоротити бюджет і впоратися з його дефіцитом.

За даними газети La Stampa, долучатися до ініціативи щодо оплати закупів американської зброї для України не буде й Італія. Як пояснюють речники тамтешнього уряду, передусім тому, що у країни «практично немає бюджетних можливостей». «Мова про закупівлю американської зброї тут ніколи не йшла», – заявили в італійському міністерстві оборони.

Одним з головних ініціаторів ідеї щодо оплати поставок американської зброї для України Politico називає Німеччину. За словами канцлера ФРН Фрідріха Мерца, в останні дні він кілька разів спілкувався з президентом США Дональдом Трампом і запевнив його, що Німеччина «відіграє вирішальну роль» у поставках. Уряд Мерца вважає, що закупівля американської зброї – один з небагатьох способів швидко забезпечити Україну необхідними засобами з урахуванням обмежених виробничих потужностей Європи, пише Politico.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте серед прихильників ініціативи щодо оплати американських поставок, окрім Німеччини, називав Велику Британію, Нідерланди та чотири країни Північної Європи.