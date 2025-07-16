Франція відмовляється брати участь в оплаті поставок американської зброї Україні.

Париж наполягає на придбанні європейської, передовсім французької зброї.

 

 

Франція не планує долучатися до ініціативи з оплати американської зброї для України. Про це повідомляє видання Politico з покликом на двох французьких чиновників.

 

За твердженням джерел, президент Франції Емманюель Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці розвивали власну оборонну промисловість за рахунок внутрішніх закупівель. Саме з цієї причини Париж нібито відмовляється долучатися до ініціативи з закупівлі зброї, виробленої в США. Крім того, зазначає Politico, уряд Франції зазнає труднощів з нарощуванням власних оборонних витрат, оскільки намагається скоротити бюджет і впоратися з його дефіцитом.

 

За даними газети La Stampa, долучатися до ініціативи щодо оплати закупів американської зброї для України не буде й Італія. Як пояснюють речники тамтешнього уряду, передусім тому, що у країни «практично немає бюджетних можливостей». «Мова про закупівлю американської зброї тут ніколи не йшла», – заявили в італійському міністерстві оборони.

 

Одним з головних ініціаторів ідеї щодо оплати поставок американської зброї для України Politico називає Німеччину. За словами канцлера ФРН Фрідріха Мерца, в останні дні він кілька разів спілкувався з президентом США Дональдом Трампом і запевнив його, що Німеччина «відіграє вирішальну роль» у поставках. Уряд Мерца вважає, що закупівля американської зброї – один з небагатьох способів швидко забезпечити Україну необхідними засобами з урахуванням обмежених виробничих потужностей Європи, пише Politico.

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте серед прихильників ініціативи щодо оплати американських поставок, окрім Німеччини, називав Велику Британію, Нідерланди та чотири країни Північної Європи.

 

16.07.2025

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