Нині одночасно з'явилися два підтвердження того, що інкубаційний період COVID-19 може тривати значно довше двох тижнів.

70-річний китаєць 24 січня приїхав з Ечжоу до Шеньнунцзя (Хубей) до своєї сестри, яка вже була інфікована коронавірусом. Перші ознаки хвороби (підвищена температура) в нього з'явилась тільки 20 лютого, через 27 днів після зараження. Вчора тести на коронавірус дали позитивний результат.

20-річна ж китаянка з Вухані без жодних ознак інфекції поїхала 10 січня до родичів в Аньяні і заразила там п'ятьох осіб. Коли вони почали хворіти, лікарі ізолювали жінку і перевірили її на коронавірус. Тест показав відсутність в неї інфекції, але оскільки іншого джерела поширення вірусу в родині не було, через якийсь час зробили повторні аналізи, які вже виявилися позитивними. Станом на 11 лютого (остання доступна інформація), через щонайменше 31 добу після зараження, жінка почувала себе цілком нормально, жодних симптомів хвороби (в тому числі за даними за даними комп'ютерної томографії легенів) не спостерігалося.

Не виключено, стверджують фахівці з інфекційних захворювань, що людина може заразитися коронавірусом, але не захворіти. А це чи навіть більш тривалий інкубаційний період може ускладнити зусилля щодо стримування поширення епідемії.

А тим часом, в самому Китаї спадає і захворюваність, і загальна кількість хворих. В лікарнях ще залишається 53284 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19, що на 8,2% менше максимальної кількості, що була зафіксована 17 лютого. 69% хворих зосереджено у Вухані, ще 20,5% – в інших лікарнях Хубею. За весь час епідемії в Китаї було зафіксовано 76288 випадків захворювання, 37% з них вже вилікувалося, 3,1% (2345 осіб) – померло, що дає показник 10% смертності (у Вухані цей показних становить 20%, в Китаї поза Хубеєм — 1,3%).

За результатами опублікованого в китайському епідеміологічному журналі статистичного дослідження інфекцією Covid-19 (проаналізували 44672 підтверджених випадків захворювань в Китаї станом на 11 лютого) смертність становить 2,2% (2,8% в чоловіків і 1,7% в жінок), але зростає серед людей старшого віку:

30-39 років – 0,2%,

40-49 років – 0,5%,

50-59 років – 1,3%,

60-69 років – 3,5%,

70-79 років – 8,0%,

80 років і старше – до 15%.

Ризик смерті підвищується у людей з серцево-судинні захворюваннями, а також з діабетом, хронічними респіраторними захворюваннями і гіпертонією.

За вчорашній день в Китаї було зареєстровано 397 нових випадків хворих на COVID-19, з них 366 (92,2%) – у Хубеї, в тому числі 314 – у Вухані.

Станом на нинішній ранок коронавірус вже поширився на 32 країн і територій за межами материкового Китаю. Вчора зафіксована друга смерть в Європі, в Падуї помер 78-річний італієць, а нині третя – в Кодоньо (містечко в Ломбардії, теж північ Італії) померла 76-річна жінка, яка заразилась в лікарні швидкої допомоги від "пацієнта №1" в Італії.

Різкий спалах епідемії зафіксовано у Південній Кореї, де вже 433 випадки зараження новою коронавірусною інфекцією. Країна стала другою за масштабом осередком епідемії після Китаю. Ще у вівторок в Південній Кореї було 20 хворих на COVID-19, позавчора їх стало 129, вчора – 204, а нині ще на 229 більше. Головним осередком COVID-19 стало місто Теґу, яке розташоване в триста кілометрах від Сеула і налічує 2,4 мільйона жителів.

Влада Південної Кореї пов'язує більшість випадків зараження (231 осіб) із сектою Сінчонджі. Її заснував в 1984 році південнокорейський проповідник Лі Ман Хі, який називає себе новим втіленням Ісуса Христа. Секта налічує понад двісті тисяч послідовників у різних країнах.

Джерелом поширення коронавірусу в Теґу вважають 61-річну послідовницю Сінчонджі. Ознаки інфекції у неї проявилися ще 10 лютого, але вона, як повідомляється, двічі відмовилася пройти тест на вірус, пояснивши це тим, що не виїжджала за кордон. Жінка встигла відвідати щонайменше дві недільні служби, поки 18 лютого у неї не виявили COVID-19. Вона стала особою № 31 з підтвердженим коронавірусом в Південній Кореї і на даний момент головним відомим розповсюджувачем цього вірусу в країні.

Разом з нею на останніх недільних службах Сінчонджі були присутні ще більше тисячі осіб. Їх почали тестувати на коронавірус, половина з них має симптоми захворювання. Сінчонджі припинила зібрання своєї громади в Теґу (богослужіння проводитимуть через інтернет). Засновник Сінчонджі назвав те, що відбувається, «підступами диявола» і закликав послідовників виконувати інструкції влади.

Через поширення коронавірусу Теґу (віднедавна латинкою транскрибується не як Taegu, а Daegu) – четверте за величиною місто в Південній Кореї – оголошено "зоною особливої уваги". Туди відправили додаткових лікарів та та медичне обладнання. Мер Теґу закликав жителів не виходити на вулиці без крайньої необхідності. В лікарнях перевіряють всіх пацієнтів з пневмонією, закриті дитячі садки і бібліотеки, посилений нагляд за центрами допомоги літнім людям, обмежений доступ до військових частин.

Крім Теґу "зоною особливої уваги" оголошено невелике сусіднє місто Чхондо. У місцевій лікарні виявили 108 заражених коронавірусом, двоє вже померли. Влада з'ясовує, чи має відношення до цього вогнища коронавірусної інфекції «пацієнтка № 31» з Теґу, яка на початку лютого приїжджала в Чхондо на похорон брата засновника секти.

В Сеулі зафіксовано 23 випадків зараження коравірусом, ще 20 – в сусідній провінції Кьонґі.