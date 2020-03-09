Мініатюру Гарнізонного храму презентували у Львові.

З нагоди 390-ліття Гарнізонного храму у Львові офіційно представили макет мініатюри – Гарнізонний храм св. апп. Петра і Павла авторства подружжя Ігоря та Любові Качорів, – повідомив сайт Капеланство.інфо.

Фото: kapelanstvo.info

Зменшена копія храму має розміри 58 х 88 х 115 см. Такі габарити дають змогу добре розгледіти інтер’єр церкви. Крім цього, конструкція моделі має кілька особливостей. Однією з таких є наявність розібраної у XIX ст. вежі, що дозволяє побачити храм у тому вигляді, яким його задумували архітектори.

Фото: kapelanstvo.info

Роботу над макетом його автори завершили 5 січня 2020 року, це стало першою подією в серії заходів, приурочених до 390-ліття храму.

Фото: kapelanstvo.info

Під час заходу також було презентовано нову залу, присвячену історії храму, яка стала доступною для відвідин. Відтепер гості зможуть побачити каплицю, в якій відроджувалося духовне життя храму ще до його відкриття 2011 року; речі та предмети декору, знайдені після відкриття, а також долучитися до віртуального туру гарнізонним храмом станом на 2012 рік, доповненого архівними фото святині.