Зеленський сходив на пиво з послами G7 через зміну уряду.

Президент України Володимир Зеленський запевнив послів країн "Великої сімки", що Україна не зверне з обраного курсу після зміни Кабінету Міністрів.

Зустріч відбулася під час візиту Президента на Полтавщину – судячи зі всього, дипломатам ішлося передусім про оперативність такої розмови. Зустріч мала статус неформальної, зазначила пресслужба ОП. На знимці, оприлюдненій пресслужбою Президента, видно наїдки й пиво.

"Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину. Він підкреслив, що перезавантаження Кабінету Міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці", – повідомила пресслужба ОП.

Зеленський подякував головам дипломатичних представництв країн "Групи семи" та Європейського Союзу за практичну допомогу й політичну підтримку обраного Україною шляху реформ.