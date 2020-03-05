На боці правди усі засоби працюють

Про війну, називаючи її саме так в українському суспільстві говорять все менше. Така тенденція з одного боку говорить про втому суспільства, а з іншого—про втечу від рішення реальних викликів та загроз, які ця війна принесла. Саме з цією метою і створена серія дискусій «Етика і…», яка стартувала 17 лютого у Київському центрі УКУ. Тодішню промову Олени Стяжкіної Z публікував раніше: «Маємо бути менш наївними». Нині до вашої уваги витяги з дискусії між Віталієм Портниковим та Олегом Сенцовим.

Віталій Портников: Початок цієї розмови етика і війна-це для нас усіх дуже важливо. Погодьтеся, ми досить мало говоримо про виклики, які поставлені перед українським суспільством після того, як війна почалась. І для переважної більшості наших співвітчизників саме те, що Україна стане театром військових дій і буде залишатися ним вже котрий рік, а може залишатися і десятиріччя, бо ми ще не знаємо, скільки продовжиться українсько-російський конфлікт — це було величезною несподіванкою. Це було несподіванкою для політичного середовища, яке досі не може чітко сказати, що Україна у війні, це стало неймовірною несподіванкою для більшості інтелектуального середовища, яке має аналізувати війну, її перебіг, передбачати кризові явища, усвідомлювати, коли суспільство втомиться від війни і який зробить висновок з цієї війни.

Про все це треба говорити сьогодні, бо ми продовжуємо бути у війні, загроза нікуди не зникла і ми не знаємо чи вийдемо з цього конфлікту переможцями, а це теж тема для аналізу. Людина має готуватися як до перемоги, так і до поразки і до розуміння, що робити, коли ти переможеш і коли програєш. Як говорити із суспільством про війну, аби люди не попадали в ілюзії, які приводять до дуже небезпечних і для країни, і для конкретної людини висновків?

Олег Сенцов: Я не є фахівцем із філософських питань, я більш практична та прагматична людина. Скажу про себе те, що знаю. Я був на Майдані. Коли я приїхав туди в числі інших людей, то був мирним мітингувальником. Наприкінці першого дня боїв на Грушевського я побачив як «Беркут» скинув хлопця з колонади вниз. І я перестав бути мирним мітингувальником і зрозумів, що з ними треба боротися також силою . Я пішов на передову і брав участь у всіх подіях, поки ми не перемогли Януковича.

До 27 лютого 2014-го року я не був супротивником Російської Федерації. У них були свої справи, в нас - свої. Я розумів, хто такий Путін і нічого доброго від нього не очікував. Я розумів, що це диктатура, поліцейська держава, але це їхня справа, а не наша. З 27 лютого 2014-го — це стало моєю справою, почалася окупація Криму. Я повернувся додому і почав чинити спротив. Звісно, мене посадили не за те, що я робив. Я продовжу боротьбу допоки Росія не піде з Криму, ось і вся моя етика.

Віталій Портников: Це також дуже практичне питання. До 2014-го року українці загалом вважали, що те, що відбувається в Росії їх не стосується. І якщо в колишній метрополії, яка продовжувала вважати Україну своєю сферою впливу, авторитарний режим, то хай буде авторитарним, а ми собі будемо будувати демократичний. Не зважаючи на постійне втручання Росії в українські внутрішні справи — в 1994-му, 2004, і в 2010-му роках. Вони ніби не особливо ховалися, але ми їх не хотіли помічати. Це можна зрозуміти.

Та мене лякає інше: для багатьох наших співвітчизників Путін, який до них не прийшов і досі не є проблемою. Він прийшов в Сімферополь, Ялту, Бахчисарай, Донецьк, Луганськ, але не прийшов ще в Одесу, Харків, Київ і тому це не проблема. Мовляв, хай вони самі вирішують як їм жити, а нам треба з ними домовитися, щоб від нас відчепилися. Це загальний наратив українського суспільства, який виражається в 4 словах: «Надо просто перестать стрелять». І як з цим боротися в головах наших співвітчизників — це питання.

Олег Сенцов: Це дійсно проблема і я пам’ятаю, як в Криму у 2014-му році перші дні ніхто не розумів, що відбувається. Це не розуміло керівництво країни і більшість українців. Ми ще на Майдані побачили, що це війна на захоплення, але багато хто казав, що це дурниці. Потрібно було декілька тижнів, аби люди зрозуміли, що відбувається захоплення. Я приїхав в Сімферополь і там теж багато моїх друзів не розуміли, що коїться. Зараз, коли Крим окуповано, на Донбасі триває війна майже 6 років, купа жертв і люди досі не розуміють, що ми у війні, то я не знаю, які слова для них підібрати.

Віталій Портников: Була ідея, що українське суспільство швидко одужає. Якщо люди побачать реальну загрозу, а не те, що їх хтось лякає страшною Росією, що хтось намагається посварити Росію та Україну, а у 2014-му виявилось, що всі ці прогнози і коментарі—правда. Ніхто нічого не вгадував, а просто попереджав, як про вовків. На звільнених територіях Донбасу електоральні результати показують, що проросійські сили і досі є найпопулярнішими. Там є люди, які не приховують свого ставлення до путінського режиму, які спокійно їздять до Москви на дружні зустрічі. Більшість населення цього регіону, який звільнений від Росії, продовжують бути в цьому політичному дискурсі. Потрібно зрозуміти, як з цими людьми розмовляти, що з ними відбувається ці 5 років. Бо до того, вони не думали про це, але тепер Росія стоїть на лінії зіткнення, а настрої не змінюються.

Виникає питання, що людям небайдужим робити із людьми байдужими, окрім як закликати їх йти до бомбосховищ? Робота з населенням, яке не живе в політичному дискурсі — це дуже важлива річ. Люди не зобов'язані жити в світі великої політики, але вони зобов’язані реагувати на виклики для своєї країни, якщо вони хочуть вижити. Що робити?

Олег Сенцов: Це питання до нашої держави. Чи готове її керівництво чи ні? Потім є активна частина суспільства, яка воює, волонтерить, яка робила Майдан, виступала в Криму у 2014-му, яка не втомилася від війни. Ми не можемо змінити людей, але ми можемо допомогти їм змінитися, якщо вони самі того захочуть. Про це треба говорити усюди: війна триває, гинуть хлопці, є полонені і Росія є агресором.

За майже 5 місяців на волі я половину терміну провів за кордоном і говорив саме це. Я знаю, що до мого голосу прислухаються і моя місія нагадувати про це питання. Але наші міжнародні партнери не можуть підтримувати нас більше, ніж ми самі себе. Ми маємо чинити спротив, формувати повістку дня. Це питання держави в першу чергу. Наші незалежні ЗМІ дуже слабкі. В Росії є інтернет, і в ДНР він є, але хтось читає «Українську правду», а хтось дивиться Шарія. Якщо рішення не ідуть від влади згори, а внизу є лише активна меншість, а більша частина суспільства втомилася від війни, то це дуже складно.

Віталій Портников: Чи потрібен з нашого боку розрахунок і цинізм?

Олег Сенцов: Звісно, а як інакше? Ми на боці правди. Всі засоби працюють і якщо ми будемо себе обмежувати в засобах, то програємо цю війну.

Віталій Портников: А що робити з кримською молоддю, яка виростає в російському дискурсі?

Олег Сенцов: Мені важко говорити про Крим, бо я там не був 6 років. Але я спілкуюся з кримчанами, які приїжджають до Києва. Орієнтація на молодь є дуже правильною стратегію. Кримський розкол він пройшовся по родинах, сварилися між собою брати і сестри, батьки і діти. В однієї з моїх знайомих бабуся казала, що хоче померти в Росії. На що їй моя знайома відповіла: «Ти хочеш померти в Росії, а дітям тут жити!». Перспективи немає. Треба приваблювати молодь вчитися в Україні, налагоджувати контакти. Молодь завжди шукає щось прогресивне. В Росії, в Криму перспективи немає і молодь це чітко відчуває. Якщо Україна стане проектом, який приваблює — це буде дуже добре. Потім ця молодь виросте і буде тут керувати процесами. Це стратегія не на один рік чи місяць.

Про вибір зброї

Олег Сенцов: Ми маємо боротися із агресором більш активно. Очевидно, ми не переможемо Росію військовим шляхом. Українські танки ніколи не проїдуть вулицями Москви, як би ми цього не хотіли, але цього не відбудеться. Влада також десант в Криму не висадить. Зараз потрібно не гаубицями боротися, а іншими інструментами. Гібридна війна — це політичний вплив, це соціальні речі, інформація. Режим Путіна може себе перемогти тільки всередині Росії. Треба тиснути на Путіна ззовні. Я про це кажу на усіх майданчиках. От остання подорож була в США і я в Держдепі казав те саме.

Про прагматизм

Олег Сенцов: В нас був Іловайський котел. Ми про все домовились, вийшли, але нас просто розбили. Це було прагматичне рішення з боку Росії — вони знищили військові сили ворога. Але в 2016-му ми випустили Стрєлкова зі Слов’янська теж за домовленістю. Він вийшов зі Слов’янська і зайшов до Донецька. Ми маємо цю війну, бо ми його тоді не знищили. Ось історія про прагматизм, цинізм та етику.

Я читав багато книжок, але одна на мене вплинула особливо сильно — це «Мистецтво війни» Сунь Цзи. Книзі 2500 років. Я прочитав її, коли мені було роки 32-33. Я відкрив книгу і прочитав перший рядок: «Війна — це шлях обману». Я закрив і думав над цією фразою три дні. Я все переформатував в своїй голові в цій темі. Так і є.

Підготувала Катерина ГЛАДКА