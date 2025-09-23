Через російські дрони довелося тимчасово закрити летовища Копенгаґена і Осло.

Частину літаків, що виконували рейси до вказаних міст, було перескеровано.

 

 

У понеділок ввечері, 22 вересня, повітряний простір над аеропортом Ґардермуен столиці Норвегії Осло було закрито через виявлення поруч із ним російських БПЛА. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву  речника повітряного оператора Avinor.

 

Увечері 22 вересня низка літаків була перескерована. Так, літак, що виконував рейс з Парижа до Осло, був відправлений до Каструпа, на південний схід від Копенгагена.

 

Також через дрони увечері 22 вересня було закрито аеропорт Копенгаґена. Йшлося про два-три дрони, виявлені поблизу летовища.

 

Зранку 23 вересня обидва аеропорти відновили свою роботу в штатному режимі після того, як безпілотники призвели до припинення всіх зльотів та посадок на майже чотири години. Тоді близько 50 рейсів було пере скеровано, повідомив сервіс FlightRadar у соцмережі X. Поліція проводить розслідування. Влада Данії та Норвегії співпрацює, щоб визначити, чи є зв'язок між двома інцидентами.

 

Нагадаємо, що напередодні у низці європейських аеропортів, зокрема на летовищах Берлін-Бранденбург та в аеропорті Брюсселя, кілька днів поспіль тривали збої через атаки гакерів. Увечері 19 вересня був атакований IT-провайдер Collins Aerospace, який працює в галузі авіаційної та космічної техніки, а також розробляє системи для військових цілей. Компанія надавала послуги з реєстрації та обслуговування пасажирів в аеропортах Берліна, Брюсселя, Дубліна та Лондона.

23.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Метакод традиції в океані чуттєвості Ганни Криволап
Роман Яців
Цикли картин Ганни Криволап програмно орієнтують на пошук тих глибинних сенсів, з якими українське мистецтво може зберігати автентику на концептуальному рівні
21.09.25 | | Штука
Повернення опери після 300 років забуття
Аделіна Єфіменко
Фестиваль старовинної музики в Іннсбруку – один з провідних відкривачів забутих шедеврів бароко. Цьогорічна програма рясніла 55 подіями, об’єднаними «вічним питанням» історії існування людства й актуальними в часи геополітичних катаклізмів: «Хто тримає нитки нашої долі?»
20.09.25 | | Штука
Після нашої ери
Олександр БОЙЧЕНКО
...і все це відбувається протягом того самого року, ти врешті усвідомлюєш: процес пішов, пора вводити власне літочислення, далі буде тільки гірше. І стало гірше.
19.09.25 | | Дискурси
Про що мовчить Гемінґвей?
Роксана Харчук
Головною проблемою книжки є недовіра її автора до письменників, які писали про Першу і про Другу світову. Вони, на його думку, вважалися вершинами літератури, допоки українці не отримали актуальну війну, яка іде не за території, а за існування.
19.09.25 | | Штука
І такого дуже багато
Тарас Прохасько
Ненависть не є найкращим станом людського духу. Але знання може бути запобіжником, яке не дозволить вагатися. Бо таке знання кличе про помсту до неба
18.09.25 | | Дискурси
Музика міжкультурного діалогу
22 вересня о 19:00 у Львівській філармонії прозвучить хоровий проєкт «Діалог культур: Україна — Балтія — Скандинавія — Велика Британія» у виконані Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського.
18.09.25 | | Штука
Азійщина
Юрій Винничук
Дивує, що чимало освічених закордонних політиків ще й досі з недовірою сприймають той факт, що ми з московитами – не один народ і навіть не брати, а люті вороги уже віками
17.09.25 | | Дискурси
Література взаємодії з сучасністю
Володимир Єшкілєв
Сучасна література прив'язана до теперішнього моменту. Вона у дискурсі гіпермодерну, а якщо виламується з цього дискурсу, то втрачає актуальність
17.09.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.