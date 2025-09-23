Через російські дрони довелося тимчасово закрити летовища Копенгаґена і Осло.

Частину літаків, що виконували рейси до вказаних міст, було перескеровано.

У понеділок ввечері, 22 вересня, повітряний простір над аеропортом Ґардермуен столиці Норвегії Осло було закрито через виявлення поруч із ним російських БПЛА. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву речника повітряного оператора Avinor.

Увечері 22 вересня низка літаків була перескерована. Так, літак, що виконував рейс з Парижа до Осло, був відправлений до Каструпа, на південний схід від Копенгагена.

Також через дрони увечері 22 вересня було закрито аеропорт Копенгаґена. Йшлося про два-три дрони, виявлені поблизу летовища.

Зранку 23 вересня обидва аеропорти відновили свою роботу в штатному режимі після того, як безпілотники призвели до припинення всіх зльотів та посадок на майже чотири години. Тоді близько 50 рейсів було пере скеровано, повідомив сервіс FlightRadar у соцмережі X. Поліція проводить розслідування. Влада Данії та Норвегії співпрацює, щоб визначити, чи є зв'язок між двома інцидентами.

Нагадаємо, що напередодні у низці європейських аеропортів, зокрема на летовищах Берлін-Бранденбург та в аеропорті Брюсселя, кілька днів поспіль тривали збої через атаки гакерів. Увечері 19 вересня був атакований IT-провайдер Collins Aerospace, який працює в галузі авіаційної та космічної техніки, а також розробляє системи для військових цілей. Компанія надавала послуги з реєстрації та обслуговування пасажирів в аеропортах Берліна, Брюсселя, Дубліна та Лондона.