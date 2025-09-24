Польща відкриває кордон з Білоруссю.

Прем'єр-міністр Дональд Туск попередив, що за необхідності уряд знову закриє кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що влада країни ухвалила рішення знову відкрити кордон з Білоруссю. Про це повідомило Polskie Radio24. Прикордонні пункти пропуску для пасажирського та вантажного транспорту відновлять роботу у ніч на 25 вересня.

«Я хотів повідомити вас про рішення, ухвалене разом з міністром внутрішніх справ та адміністрації, який незабаром видасть відповідне розпорядження про відновлення прикордонних переходів, залізничних та автомобільних, які були закриті через навчання “Запад”. Прикордонні переходи з Білоруссю будуть відкриті з середи на четвер опівночі», – сказав прем'єр-міністр Польщі перед засіданням Ради міністрів. Він додав, що за необхідності уряд знову їх закриє.

«Враховуючи економічні інтереси польських перевізників, зокрема PKP Cargo, ми дійшли висновку, що цей превентивний захід виконав свою мету», – пояснив прем’єр-міністр Польщі.

Туск наголосив, що варіант закриття прикордонних переходів залишається під контролем уряду. «Якщо це буде необхідно, якщо напруженість зросте або аґресивна поведінка наших сусідів посилиться, ми не вагатимемося та переглянемо рішення про закриття переходів», – сказав він.

Нагадаємо, що польсько-білоруський кордон було закрито опівночі з четверга на п’ятницю (11/12 вересня) за наказом Міністра внутрішніх справ та адміністрації. Причиною стали російсько-білоруські військові навчання «Запад-2025», які проходили з 12 до 16 вересня.