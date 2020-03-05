Медзаклади Львівщини підсилять засобами для боротьби з коронавірусом.



Комунальному закладу «Обласна база спеціального медичного постачання» надійшло обладнання й інші засоби з державного матеріального резерву. За необхідності його передадуть медзакладам області для протидії коронавірусу. Про це сьогодні розповіли під час брифінгу в ЛОДА.

Обласна база зберігає медичні товари для особливого періоду. «За рішенням Кабміну та міністра охорони здоров’я, у стислі терміни все необхідне обладнання було доставлено в наш регіон», – пояснив директор обласної бази спеціального медичного постачання Юрій Іваськевич.

Отримане медичне обладнання може бути застосоване і для загальної реанімації, і для реанімації осіб із коронавірусом. Це, зокрема, апарат ручної вентиляції легень, маски, апарат для дозованого введення медичних препаратів і апарат для визначення рівня насичення крові киснем. Обладнання автоматичне й не потребує постійної присутності медичного працівника біля хворого.

«Таким обладнанням і зараз наші заклади забезпечені, а це буде відчутне підсилення. Ми отримали 73 пульсоксиметри, 73 апарати для дозування, 660 тисяч масок, 64 комплекти ручних апаратів для штучної вентиляції легень і 4 оксигенатори. Розподілимо все це по медичних закладах, аби вони були готові до реагування на пацієнтів, які потребуватимуть реанімаційної допомоги», – розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.

Обладнання отримають Львівська обласна інфекційна лікарня, Лікарня швидкої допомоги міста Львова, Регіональний фтизіопульмонологічний центр на вулиці Зеленій та опорні заклади на території області, які визначені як резервні на випадок ускладнення епідеміологічної ситуації.

«Вартість, згідно з кошторисною довідкою, становить 3,7 млн грн. Щодо коштів із резервного фонду обласного бюджету, то комісія погодила можливість використання головою облдержадміністрації до 25 млн грн у разі потреби. Перший транш – 7,5 млн грн – скерують у три обласні установи: Інфекційну лікарню, Центр громадського здоров’я та Обласний центр екстреної допомоги, щоб ці заклади провели відповідні закупівлі засобів захисту й обладнання, які будуть потрібні в боротьбі з коронавірусом. Також високоякісне обладнання ЕКМО закупимо трохи згодом, оскільки очікуємо співфінансування з міськрадою Львова. Обласна інфекційна лікарня вже оголосила тендер на закупівлю всіх необхідних засобів. Закупівля відбудеться в межах чіткого тендерного законодавства», – зазначив заступник голови ЛОДА Іван Собко.

Ще пів мільйона гривень планують скерувати на закупівлю українських тест-систем.

«Особу, яка має ознаки коронавірусу, доставляють в інфекційну лікарню, там роблять аналізи і відправляють їх у Київ. У стислі терміни аналізи повертаються. Щоб зняти питання відсутності тест-систем, 500 тисяч грн у межах передбачених коштів виділять на закупівлю українських тест-систем. Сподіваємося, що найближчим часом процес також дасть свої результати. Окрім того, з огляду на ситуацію в Чернівцях, плануємо провести симуляційну, наближено до реальних умов, ситуацію виявлення корорнавірусу на Львівщині: від дзвінка сімейному лікареві аж до лікування», – додав Собко.