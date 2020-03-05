Помер колишній генеральний секретар ООН Перес де Куельяр.

Його поховають у суботу в Лімі.

 

 

Колишній генеральний секретар ООН і колишній прем'єр-міністр Перу Хав'єр Перес де Куельяр помер на 101-му році життя в Лімі. Про його смерть повідомив чинний генсек організації Антоніу Ґуттеріш на своїй офіційній сторінці. Він висловив співчуття родині померлого і всьому перуанському народові. «Життя пана Переса де Куельяра охопило не тільки ціле століття, а й усю історію Об'єднаних націй, починаючи з його участі в першій Генасамблеї в 1946 році», – нагадав Ґуттеріш.

 

Ще раніше про смерть Куельяра повідомила інформаційна аґенція Andina з покликом на його сина Франсіско Переса де Куельяра. «Батько помер після кількох складних тижнів і спочиває з миром», – розповів той. Хав'єр Перес де Куельяр помер удома з природних причин від важкої хвороби. 

 

Перес де Куельяр народився 19 січня 1920 року. Здобув юридичну освіту в Католицькому університеті в Лімі. У 1940 році він почав працювати в Міністерстві закордонних справ Перу, брав участь у першій сесії ООН в складі перуанської делегації. У різні роки був амбасадором країни в Швейцарії, в СРСР, у Польщі та Венесуелі.

 

Генеральним секретарем ООН він був у 1982–1991 роках. На цій посаді сприяв врегулюванню англо-аргентинського конфлікту через Фолклендські (Мальдівські) острови, прикордонної суперечки між Гаяною та Венесуелою, ситуації в Намібії, ірано-іракських відносин, укладення угоди про припинення вогню між урядовими силами Марокко і Фронтом Полісаріо в Західній Сахарі.

 

У 1995 році Перес де Куельяр балотувався на посаду президента Перу, але програв вибори Альберто Фухіморі, отримавши 22% голосів.

 

У 2000–2001 роках Перес де Куельяр обіймав посаду прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Перу. 2002 року він був обраний головою Конґресу Латинського Союзу .

 

Протягом своєї діяльності Перес де Куельяр був удостоєний нагород приблизно 25 країн.

 

Хав'єра Переса де Куельяра поховають у суботу, сьомого березня, в Лімі, на кладовищі Presbítero Maestro. Траурна церемонія пройде з почестями, які відповідатимуть рівню глави держави.

05.03.2020

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