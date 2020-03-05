СБУ оголосила підозру колишньому полоненому "ДНР" за катування українців.

 

Служба безпеки України оголосила підозру у катуванні чоловіку, якого звільнили з окупованих районів Донецької та Луганської областей в рамках обміну у грудні минулого року.

 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

 

 

Спецслужба інформує, що чоловік, коли перебував у в'язниці так званого "МҐБ ДНР", разом зі спільниками застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян – як цивільних, так і полонених військовослужбовців ЗСУ. А ще він погодився на співпрацю з терористами добровільно.

 

Доказову базу зібрали за результатами свідчень звільнених з полону українців та обшуку за місцем проживання зловмисника, де виявили речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР".

 

Затриманому оголошено підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням та участі у терористичній організації. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Колишній полонений Станіслав Асєєв повідомив, що СБУ оголосила підозру Євгену Бражнікову. Пан Асєєв давав свідчення правоохоронцям щодо катувань з боку Бражнікова, спілкувався на цю тему із Президентом України, а також закликав до покарання винуватців під час своїх виступів у медіях.

 

Наразі Асєєв чекає й на притягнення до відповідальності іншого зловмисника – Олексія Кускова, звільненого ще 2017 року. 

 

"З п'ятниці по неділю у них були такі вечори «атракціонів», – розповів Асєєв у інтерв'ю ТСН.ua. – Вони «ламали» всі камери. Змушували залазити під нари, гавкати... Наша камера теж вночі відкрилася. Ми навіть не встигли вскочити, як нас почали бити. Крикнули: «Всім на коліна, руки за голову». І я отримав кілька ударів спочатку від Бражникова – він ударив кулаком, я це переніс. Далі залетів Кусков, який збив мене кількома ударами ногами... За вечір до обміну до мене підійшов Валера Матюшенко, який все ще сидить, сів навпроти мене і сказав: «Стас, ти завтра йдеш, я залишаюся. Коли мене підняли з підвалу і стали катувати, мене тримав Бражников, коли до мене прикручували дроти»".

 

Звільнені з полону українці намагалися відлупцювати Бражникова, щойно побачили його при звершенні обміну, – його були вимушені ізолювати "силовики".

 

"Я накинувся на нього з кулаками. Це був не тільки я. Нас розтягли військові", – зізнався Станіслав Печонкін.

 

Колишні полонені вважають, що Бражников потрапив у в'язницю випадково, через протистояння з конкурентами, котрі прагнули видати його за українського диверсанта. Насправді ж Бражникова зауважили в підтримці проросійських рухів: бойовики самі зізнавалися, що той їх підтримував; Станіслав Печонкін розповідає, що "бойовий шлях" Бражнікова почався на донецькому антимайдані в березні 2014 року."На цій акції він підібрав прапор червоно-чорний. І є відома фотографія, де він поклав цей прапор на зливний бак [біля унітазу] і підписав цю світлину – тут цьому прапору і місце", – розповів Печонкін.

 

05.03.2020

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