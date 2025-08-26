Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань.

Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Росія має намір вийти з Європейської конвенції проти катувань. Про це повідомив інформаційне агентство Interfax. Уряд РФ запропонував російському диктаторові Володимиру Путіну внести до Держдуми пропозицію про денонсацію Росією Європейської конвенції щодо запобігання тортурам і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та протоколам до неї.

Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Йдеться про вихід Росії як з самої конвенції, так і з протоколів, ухвалених до неї. «Схвалити і подати президентові Російської Федерації для внесення до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації пропозицію про денонсацію Російською Федерацією Європейської конвенції щодо попередження тортур і нелюдського або такого, що принижує гідність поводження або покарання від 26 листопада 1987 р. і протоколів до неї від 4 листопада 1993 р. 1993 року. 28 лютого 1996 року», – йдеться у документі.

Європейська конвенція про запобігання катуванням була ухвалена Радою Європи 1987 року. Росія ратифікувала її в 1996-му році, коли стала членом Ради.

Росія почала виходити з міжнародних організацій, конвенцій і програм незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Серед іншого, РФ вийшла з Ради Європи, перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини і відмовилася виконувати рішення Європейського суду з прав людини.