Ката з "Ізоляції" заарештували на два місяці.

Приморський суд Маріуполя взяв під варту Дениса Куликовського, затриманого за підозрою в катуванні ув’язнених в незаконній тюрмі угруповання "ДНР" без права застави.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суддя Олексій Шишилін, озвучуючи матеріали справи, зазначив, що Куликовському інкримінують незаконне утримування громадян, яких затримувало угруповання "МГБ ДНР", та отримання від них інформації із застосуванням насильства.

"Слідчий посилається на те, що більш м’який запобіжний захід не може забезпечити належної поведінки підозрюваного, і існують ризики: Куликовський може переховуватися, вчинити інше кримінальне правопорушення. Крім того, може переховуватися від суду", – зачитав суддя. ​

Куликовського утримуватимуть в відділі забезпечення досудового розслідування СБУ, враховуючи, що слідчий ізолятор Маріуполя для підозрюваного, за висновком суду, це недостатньо безпечно.

Сам Куликовський заявив, що визнає свою провину і кається. Він не заперечував проти арешту, бо зважив, що в ізоляторі йому буде безпечніше.

Крім того, Куликовський ствердив, що проживає у Києві ще з 2019 року. У столиці він заробляв на життя неофіційними підробітками, а зараз безробітний, повідомляє видання "Новини Донбасу".

Між тим, голова Служби безпеки Іван Баканов не захотів коментувати цю інформацію, пославшись на таємницю досудового слідства. Також Баканов не відповів, як саме Куліковський опинився у столиці.

"Думаю, що тут важливіше не те, як він опинився в Києві, а що контррозвідка СБУ спрацювала ефективно і затримала його", — наголосив Баканов.