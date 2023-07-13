Стало відомо про мережу в'язниць для українців на території Росії.

За повідомленням Associated Press, в’язні в цих тюрмах зазнають жорстоких тортур.

Тисячі українців, причому як військовополонених, так і цивільних, утримують у мережі офіційних та неофіційних в'язниць по всій Росії та на окупованих нею територіях. Там вони зазнають тортур, психологічного насильства і навіть використовуються для рабської праці. Про це в четвер, 13 липня, повідомила інформаційна аґенція Associated Press з покликом на урядовий документ РФ, який опинився у розпорядженні редакції, та на розмови з колишніми в’язнями. І Росія планує побудувати ще десятки таких в'язниць.

Журналісти аґенції розповіли, що провели десятки бесід із колишніми українськими військовополоненими й ув'язненими, із сім'ями затриманих, зі співробітниками української розвідки, а також проаналізували супутникові знимки, документи, листи Червоного Хреста, матеріали соціальних мереж. Вони з'ясували, що багатьох людей затримували за розмови українською мовою чи за перебування в окупованому реґіоні та залишали під вартою найчастіше без висунення звинувачень. Інших затримували як терористів, комбатантів чи осіб, які «чинили спротив спеціальній військовій операції» (так російська влада називає вторгнення в Україну).

Усі колишні ув'язнені, з якими говорили кореспонденти AP, розповіли про тортури: побиття до переломів, катування електричним струмом, імітації задушення. Багато хто стверджував, що був свідком страт. У зв'язку з жорстоким поводженням із ув'язненими AP вказує на порушення Женевських конвенцій.

Також AP з'ясувала, що сотні затриманих змушували копати окопи та ями для масових поховань. Надалі в'язні стають «розмінною монетою при обміні на російських солдатів», хоча міжнародне право забороняє обмін цивільних осіб на військовополонених.

Визначити, скільки громадян України зараз перебуває за ґратами в Росії, неможливо. Москва заперечує факт утримання цивільних осіб. Київ підозрює, що у російських в'язницях досі утримують приблизно 10 тисяч цивільних осіб з України.