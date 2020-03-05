Майкл Блумберґ полишив президентські перегони.

Водночас він закликав своїх прихильників підтримати ексвіцепрезидента Джо Байдена.

Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберґ оголосив в середу, четвертого березня, про вихід з боротьби за висунення в президенти від Демократичної партії. Про це повідомило радіо Voice of America. Він також оголосив про намір підтримати кандидатуру колишнього віцепрезидента Джо Байдена в боротьбі за номінацію.

«Три місяці тому я вступив в передвиборчі перегони, щоб завдати поразки Дональдові Трампу. Сьогодні я виходжу з передвиборчих перегонів з тих же причин – щоб завдати поразки Дональдові Трампу, оскільки мені очевидно, що, якщо я продовжу кампанію, досягти цієї мети буде складніше», – заявив Блумберґ.

Мільярдер витратив сотні мільйонів доларів на передвиборчу кампанію, але не зумів здобути перемогу в жодному з 14 штатів, де проходили голосування в «супервівторок», який вважається найважливішим днем ​​у сезоні демократичних праймеріз.

Нагадаємо, що за минулі дні про вихід з президентської кампанії серед демократів оголосили колишній мер міста Саут Бенд Піт Буттіджич і сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар. Вони також заявили, що мають намір підтримувати Байдена.

Тим часом сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Воррен, котра також бере участь в боротьбі за номінацію, поки що продовжує боротьбу. «Вона розмовляє зі своєю командою, щоб оцінити подальший шлях», – повідомив один з її помічників. Для Воррен результати «супервівторка» теж стали розчаруванням: їй не вдалося потрапити в двійку лідерів ні в одному з 14 штатів, в тому числі в рідному Массачусетсі.