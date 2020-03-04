На «супервівторку» в демократів переміг Джо Байден.

Берні Сандерс здобув друге місце, проте не має наміру складати зброю.

 

 

На праймеріз Демократичної партії США, які пройшли в «супервівторок», третього березня, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі, Арканзас, Міннесота, Массачусетс і Техас, переміг колишній віцепрезидент країни Джо Байден. Про це повідомив телеканал CNN. Загалом же попередні внутрішньопартійні голосування в перший вівторок березня відбулися відразу в 14 штатах. У штаті Мен голоси досі остаточно не пораховано.

 

Головний конкурент Байдена, сенатор від Вермонта Берні Сандерс здобув перемогу в своєму рідному Вермонті, а також у Колорадо, Юті та Каліфорнії.

 

Одна перемога є й на рахунку колишнього мера Нью-Йорка мільярдера Майкла Блумберґа. Він виграв кокуси в Американському Самоа.

 

 

Відтак Байден стає лідером у змаганні за номінацію на кандидата в президенти від Демократичної партії. Хоча відставання головного конкурента від нього не є критичним. Адже Сандерс переміг у найбільш населеному штаті США – Каліфорнії.

 

Напередодні «супервівторка» голосувати за 77-річного Байдена закликали ексмер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич, сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар і колишній депутат Палати представників з Техасу Бето О'Рурк, котрі вийшли з президентських перегонів.

 

Праймеріз демократів проходитимуть до початку червня. Кандидата на президентські перегони від партії офіційно буде висунуто на партійному з'їзді в липні. Йому доведеться позмагатися з чинним президентом Дональдом Трампом.

04.03.2020

До теми

Повернення в Берлін
Маріо Варґас Льйоса
Досить мені прибути в аеропорт чи на вокзал, і я відразу ж знаю, приймає мене місто чи відштовхує. З Берліном я з першої миті знав, що міг би прожити там усе життя.
03.03.20 | | Дискурси
Можливо, найбільший вибух у Всесвіті
Вибух у суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20 | | Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20 | >>>> | У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20 | | Штука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.