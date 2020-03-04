На «супервівторку» в демократів переміг Джо Байден.

Берні Сандерс здобув друге місце, проте не має наміру складати зброю.

На праймеріз Демократичної партії США, які пройшли в «супервівторок», третього березня, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі, Арканзас, Міннесота, Массачусетс і Техас, переміг колишній віцепрезидент країни Джо Байден. Про це повідомив телеканал CNN. Загалом же попередні внутрішньопартійні голосування в перший вівторок березня відбулися відразу в 14 штатах. У штаті Мен голоси досі остаточно не пораховано.

Головний конкурент Байдена, сенатор від Вермонта Берні Сандерс здобув перемогу в своєму рідному Вермонті, а також у Колорадо, Юті та Каліфорнії.

Одна перемога є й на рахунку колишнього мера Нью-Йорка мільярдера Майкла Блумберґа. Він виграв кокуси в Американському Самоа.

Відтак Байден стає лідером у змаганні за номінацію на кандидата в президенти від Демократичної партії. Хоча відставання головного конкурента від нього не є критичним. Адже Сандерс переміг у найбільш населеному штаті США – Каліфорнії.

Напередодні «супервівторка» голосувати за 77-річного Байдена закликали ексмер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич, сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар і колишній депутат Палати представників з Техасу Бето О'Рурк, котрі вийшли з президентських перегонів.

Праймеріз демократів проходитимуть до початку червня. Кандидата на президентські перегони від партії офіційно буде висунуто на партійному з'їзді в липні. Йому доведеться позмагатися з чинним президентом Дональдом Трампом.