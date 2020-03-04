Карколомні пригоди віршів

Юрій Винничук

(записки буквоїда)

 

 

Недавно ми довідалися про те, як роман Мушкетика приліпили Олесеві Гончару, але роками цього ніхто й не помічав. Правда, Гончар до цієї плутанини не має жодного стосунку.

 

А зрештою, і роман давно забутий.

 

Однак кумедніше, коли один письменник позичає в іншого текст цілком свідомо, як от ще один справедливо забутий Натан Рибак. В його романі «Дніпро», писаному ще перед війною, повно текстуальних позичок з «Тихого Дону» Шолохова.

 

 «Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его...»

 

«Виспів ковиль. Убрався степ в колихливе срібло. Гульвіса-вітер приминає вигорілий полин...»

 

Натан Самуїлович не володів українською мовою, тому й «ковиль» замість ковили, тому й та ковила, яка визріла й набрала сріблястої барви, ніяк не могла бути «вигорілою». Бо не ковила вигоріла, а трави.

 

У Шолохова: «На гребнях никла безрадостная выгоревшая трава». А в Рибака «безрадісно никли трави».

 

Шолохов: «На желтеющих парных отвалах нор дремлют сурки».

 

Натан Рибак: «На одвалах нір дрімали ліниво бабаки».

 

Як згадував згодом Анатоль Гак, ці запозичення були помічені іншими письменниками, але зачіпати члена ВКП(б), члена правління Спілки совєтських письменників та ще й шваґра Олександра Корнійчука – ніхто вголос не наважувався. А роман відразу підняли на ура такі провідні українські критики, як І. Кацнельсон, Л. Пріцкер, Л. Смульсон, Д. Гольдберг, Г. Гельфандбейн. От усі решта й замовкли.

 

Та цікавіша історія з поетом Василем Боровим (1923–1914), який за свої вірші, опубліковані в німецькій окупаційній пресі, відбув покарання в Сибіру. У Вікіпедії зазначено, що то були вірші про Голодомор, але це неправда. Віршів про голод я не помітив. Зате вже тодішня преса не могла второпати дивного феномену: «У віршах Борового ніяк не вгадаєш, чи він є Боровий, що наслідує А. Малишка, чи А. Малишко, що залишився в Харкові і тепер під псевдонімом переробляє свої вірші на новий мотив» («Наші Дні» 1943, №2).

 

Та й не дивно. Був у А. Малишка вірш:

 

               Їхали денікінці в негоду,

               Головний допалював жита,

               Кінь його спіткнувся коло броду

               І згубив підкову з копита.

 

Але писати про денікінців у 1942 році було не актуально, тому в Борового «свій» варіант:

 

               Як тікали красні у негоду,

               Комісар запалював жита.

               Кінь його спіткнувся коло броду

               І згубив підкову з копита.

 

Зацікавившись творчістю В. Борового, я вже сам заґуґлив окремі його вірші і знайшов інші збіги. Так, у вірші «Битва» А. Малишко описує бій Сагайдачного з ординцями:

 

               Гримнули блискучі самопали,

               Ковані навіки в жовту мідь.

               В ярову, медвянисту суцвіть

               Сотні тіл підкошено упали.

               Сагайдак підвівсь на стременах...

 

Але В. Боровий у вірші «Гетьман у бою» вирішив описати битву Богдана Хмельницького:

 

               Як гримнули блискучі самопали.

               Заковані у золотаву мідь, 

               І сотні тіл підкошених упали

               У трав’янисту вибиту суцвіть,–

               Богдан Хмельницький звівся на стременах:

                – За Україну! В бій, мої сини!

 

А з огляду на німецьку цензуру, яка не любила поляків, «Гукав Богдан: – Гей, кари ляху. Кари!» І татари тут уже не вороги, а союзники:

 

               А вже ішли татар широкі лави

               На поміч із зеленої луки.  

 

Та на цьому інтрига не завершується. В публікації ще одного колишнього політв’язня Мирослава Меленя в журналі «Дзвін» (1994, №4) вигулькує вірш, який викликає негайну реакцію іншого політв’язня Михайла Невидайла в тому ж журналі (1995, №7).

 

Отже, вірш М. Меленя:

 

               Вже ліс, мов умитий дощем,

               Палає зеленим полиском...

               Ходім! Я знайду під кущем,

               З розкритими віями проліски.

 

               Я знав їх озерце рясне

               Під живоплотом орішини...

               Неначе, там небо ясне

               На проліски сині покришено.

 

М. Невидайло заявляє, що цей вірш поцуплено у Василя Борового, який читав йому свої твори в таборі: «Дуже прикрим видалося мені, коли днями я розгорнув журнал "Дзвін" і в добірці Мирослава Меленя здибав "Проліски" Василя Борового з незначними змінами».

 

Вірш В. Борового:

 

               ПРОЛІСКИ

               Вже ліс, мов промитий дощем,

               Палає зеленим полиском...

               Ходім! Я знайду під кущем,

               З розкритими віями проліски.

 

               Я знав їх озерце рясне

               Під живоплотом горішини...

               Здається, там небо ясне

               На проліски сині покришено.

 

 

Не забарився обуритися і сам В. Боровий, хоча забарився з публікацією його листа журнал «Київ» (1996, №3-4). В. Боровий стверджує, що вірш належить йому та що він не знає, хто такий М. Мелень. Хоча М. Невидайло натякає на те, що вони зналися між собою.

 

Там-таки Боровий наводить і свої «Проліски», і другий табірний вірш «Калина». Краще б він цього не робив. Бо того ж таки року в «Літературній Україні» з'являється замітка про те, що вірш В. Борового «Калина» належить насправді польському поетові Птачовському. Що то за поет, я не знайшов – та, мабуть, і той, хто це виявив, довідався про нього не з польських джерел, а з антології «Українська Муза» (1908), де цей вірш опубліковано в перекладі Остапа Луцького.

 

               На цвинтарі

               (З Птачовського).

               На цвинтáр зайшло самітне,

               Плачучи, дитя, –

               Квіти ярі з гробу рвало

               Бідне сиротя.

 

               – Не зривай, дитинко, цвіту,

               Що он там росте,

               Бо мерлець по їх до тебе

               Уночі прийде!

 

               В яснім усміху сирітка

               Одповідь найшла:

               – Я ж і хочу, щоб до мене

               Матінка прийшла!..

 

У В. Борового, як звично, знову «свій» варіант, опублікований в журналі «Київ» (1996, №3-4):

 

 

               КАЛИНА

               На могилі молода калина

               Пелюстками накрапає з віт,

               І чиясь засмучена дитина

               Обриває калиновий цвіт.

 

               Я проходив травами густими,

               Подивився – очі у плачі...

               – Не зривай, хороша, бо за ними,

               Кажуть, мертвий прийде уночі.

 

               Дівчинка зажмурено всміхнулась,

               Лише крапля на очах ясна...

               – Я ж і рву, щоб мама повернулась,

               Щоб прийшла за квітами вона.

 

Але ніколи не треба здаватись. Тому на репліку «Літературної України» не забарилась відповідь В. Борового в журналі «Київ» (1997, №5-6): «Журнал нагадав мені, що варто було б відповісти на закид у плагіаторстві, який мені закинуто в репліці в "Літ. Україні" торік. Шановний автор репліки зауважив, що вірші в моїй концтабірній розповіді належать польському автору Птачковському. Я двічі в своїх спогадах писав, що вони – "переспіви", але "Літ. Україна" чомусь цього не згадала. Можливо, заради сенсації. І напевне ж, аби переконати читача, що я знаю польську поезію лише з чужих перекладів... Прізвище Птачковського я забув – і не диво. В тій тюремній баржі, де нас двічі на день рахували молотками (добре, хоч не залізними!), конвойні вибивали нам пам’ять. І саме в тих пекельних умовах (які, певна річ, не може уявити шановний автор репліки в «Л. У.») з’явились ті переспіви…

 

Отже, я не маю козирної карти для відповіді "Літ. Україні", не маю польського тексту – оригіналу віршів "Проліски" та "Калина", та, власне, я й забув би про них, якби не нагадав про це інший автор...»

 

Не знаю, чому «Проліски» здалися комусь перекладом з польської і навіщо В. Боровий наполягав на цьому, бо це переклад з української. Могутня сила Ґуґлу легко знаходить першоджерело.

 

Вірш Давида Каневського, який загинув на війні, ставить крапку у цій дискусії:

 

               Як з лісу пісня вирина,

               Які гілки пісенні!

               Там розгойдалася струна

               У кожнім звитку зелені.

 

               І ліс, мов вимитий дощем,

               Від молодого полиску, –

               Ходім, я не забув іще,

               Де сині рвуться проліски.

 

               Я покажу ярок рясний

               Біля кущів орішника –

               Півнеба там ції весни

               На проліски покришено.

 

Мине якийсь час, і хтозна, чи не вигулькнуть ці вірші ще в чиїхось публікаціях. Шляхи поетичні несповідимі.

 

 

 

04.03.2020

До теми

Повернення в Берлін
Маріо Варґас Льйоса
Досить мені прибути в аеропорт чи на вокзал, і я відразу ж знаю, приймає мене місто чи відштовхує. З Берліном я з першої миті знав, що міг би прожити там усе життя.
03.03.20 | | Дискурси
Можливо, найбільший вибух у Всесвіті
Вибух у суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20 | | Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20 | >>>> | У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20 | | Штука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.