Парламентський комітет погодив відставку Гончарука.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримати відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу вранці, повідомляє аґенція "Укрінформ".
"Вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України відповідно до п.12 ч.1 ст.85 та ч.2 ст.115 Конституції України прийняти відставку прем'єр-міністра України Олексія Валерійовича Гончарука. Керуючись п.1 ч.1 ст.15 закону України "Про комітети Верховної Ради України", доручити народним депутатам України, членам комітету, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проєкт постанови", – оголосив голова профільного комітету Андрій Клочко.
Рішення підтримали 23 члени комітету із 25 присутніх на засіданні.
Позачергове засідання ВР, на котрому мають розглянути відставку голови уряду, розпочнеться о 16:00.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив депутатам "Слуги народу", що він рекомендує на пост голови уряду Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій.
04.03.2020