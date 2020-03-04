Низка міністрів відмовилися входити у другий уряд Зеленського.

Низка претендентів на посади міністрів відмовилися входити до складу нового Кабміну. Зокрема, не прийняли запрошення Олег Коростельов – на посаду віцепрем'єр-міністра та Роман Жуковський – на пост міністра економіки. Також в уряді Дениса Шмигаля відмовилися працювати чинні міністри – Ганна Новосад, Тимофій Милованов і Володимир Бородянський.

Зокрема, відмову Олега Коростельова від посади "силового" віцепрем'єра підтвердив перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко. На думку Корнієнка, випадок із Коростельовим свідчить про те, що комплектування уряду може тривати довше, аніж очікували.

"Позиція Дениса Шмигаля така, що необхідно знайти відповідних компетентних людей. Якщо ми говоримо про віцепрем'єра з ВПК, пана Хрустальова, то якщо він відмовився – знайти його рівня заміну за дві години ми не зможемо, це питання, яке треба опрацювати", – сказав Корнієнко, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

Роман Жуковський відмовився від посади міністра економіки. А теперішній міністр з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не захотів приймати портфель міністра з питань агропромислового комплексу.

"Милованов кілька хвилин тому сказав "ні". Жуковський за ніч теж відмовився. За кого голосувати, не ясно", – сказав один із депутатів "Слуги народу" в коментарі "Українській правді".

Ганна Новосад відхилила пропозицію продовжити роботу в Міністерстві освіти. Як пише видання NV.ua, Міносвіти не планували змінювати, однак Новосад не захотіла працювати в складі уряду, озвученому на фракції "Слуги народу".

Теперішній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вирішив не залишатися на посаді очільника Мінкульту після того, як його відомство знову вирішили реорґанізувати – відокремивши Міністерство спорту.

Підсумовуючи дискусію про Кабмін, заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко сказав, що на середу, 4 березня, стоїть завдання перезапустити Кабінет Міністрів з наявними кандидатами.

"Наразі необхідно перезапустити Кабмін, потім протягом тижня буде час заповнити решту вакансій і наступного пленарного тижня влаштувати позачергову сесію – оскільки ми перебуваємо в процесі розгляду питання про землю, і воно нікуди не поділося, – і затвердити остаточно всіх міністрів", – заявив Корнієнко.