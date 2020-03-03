Уряд закликав до спокою після підтвердження першого випадку коронавірусу.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликав українців зберігати спокій, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні. Голова уряду запевнив, що держава готова оперативно відреаґувати.

Про це Гончарук написав у своєму коментарі у Telegram.

"Як і очікувалося, в Україні зафіксовано перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Наголошую, держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу. Прошу зберігати спокій", – звернувся Гончарук.

Прем'єр закликав отримувати інформацію щодо коронавірусу лише з офіційних джерел та зауважив, що уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією.

Гончарук повідомив, що уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією – https://covid19.com.ua – на котрому викладено відповіді на основні запитання про Covid-19.

Інформацію поділено на розділи: “Ситуація в Україні”, “Як передається недуга”, “Як запобігти захворюванню”, “Надійні джерела”. Також на сайті подано інформацію про тест-систему для дослідження на Covid-19, групи ризику, наведено рекомендації, як захиститися від вірусних інфекцій.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, котра наразі перебуває на карантині у Нових Санжарах, повідомила, що "ситуацію повністю кнтрольована", і висловила задоволення діями медиків у процесі виявлення першого в Україні, у Чернівцях, випадку коронавірусу.

"Медична система спрацювала чітко, згідно з затвердженими алгоритмами", – написала вона у Facebook.

Скалецька нагадала, що в Україні є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях.

"Прошу всіх, особливо осіб, які повертаються з країн, де зафіксовано випадки зараження на коронавірус, дотримуватись інструкцій та рекомендацій ВООЗ. При перших ознаках ГРВІ звертатися до лікаря і обов'язково повідомляти про вашу подорож", – закликала вона.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Віктор Ляшко закликав українців не піддаватися панічним настроям і не скуповувати хірургічні маски, бо вони не захищають від інфекцій, натомість потрібні лише хворим зі симптомами ГРВІ.

"Хвора людина з симптомами – це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби. Я закликаю всіх...не використовуйте засоби індивідуального захисту, оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призводитиме до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок", – сказав Ляшко, згідно з повідомленням "Укрінформу".

Віктор Ляшко наголосив, що використання масок "створює фальшиву оману свого захисту".

Ляшко зауважив, що для захисту від різних інфекцій необхідно в першу чергу часто мити руки чи обробляти їх антисептичними засобами, а також дотримуватись ізоляції у випадку, якщо ви захворіли, та не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції або перебувати на відстані щонайменше 1,5-2 метри від хворого.

У зв'язку із зафіксованим першим випадком коронавірусу Covid-19 в Україні Ляшко зауважив, що "система продемонструвала свою готовність до першого випадку, жодних екстремальних чи надзвичайних подій не сталося, ми працюємо у звичайному штатному режимі".

Він наголосив, що в Україні є відпрацьований чіткий алгоритм дій, якщо буде зафіксована внутрішньокраїнна передача чи поширення за межі певної адміністративної території, тобто району, міста, області: "Чіткі алгоритми урядом передбачені, ми їх будемо дотримуватися".

Як писав Z, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 – 29 лютого у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії.