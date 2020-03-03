Львів прощається із загиблим на Донбасі Ігорем Гавриляком.

Завтра, 4 березня, у Львові поховають 33-річного Ігоря Гавриляка – військовослужбовця, який загинув у зоні проведення операції об’єднаних сил 1 березня.

4 березня об 11.00 відбудеться чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Далі похоронна процесія вирушить на Личаківський цвинтар, де о 12.00 відбудеться чин погребення. Поховають воїна на полі почесних поховань № 76.

Львівська міська рада закликає мешканців та гостей міста цього дня утриматися від гучних святкувань, особливо під час похорону та проведення поминальних богослужінь.

33-річний військовослужбовець загинув поблизу населеного пункту Катеринівка Попаснянського району Луганської області. Ігор Гавриляк служив за контрактом у 72-й бригаді Чорних запорожців. Він став 313-м бійцем зі Львівської області, який загинув на російсько-українській війні.

