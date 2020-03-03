Команда Зеленського запустила телеканал "Дім"/"Дом" для окупованих територій.

1 березня на межі з тимчасово окупованими територіями розпочав тестове мовлення новий державний розважально-інформаційний телеканал "Дом"/"Дім", який створюється на базі каналу UATV Мультимедійної платформи іномовлення України.

"Дом"/"Дім" – це канал для громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Криму, до котрих хочуть донести тезу, що Україна – наш спільний дім. Завдання каналу – повернення суспільного, культурного, політичного життя України в порядок денний громадян на тимчасово окупованих територіях, пробудження почуття єдності, деокупація свідомості, пише видання "Детектор медіа", підбиваючи підсумки офіційної презентації телеканалу.

Згідно з програмною концепцією, "Дом"/"Дім" буде розважально-інформаційним каналом. Поки що в його ефірі буде 23 години на добу розважального контенту медіагруп і одна година на добу власних інформаційно-аналітичних програм. Мета творців каналу – за допомогою інтертейменту контенту спонукати глядачів дивитися ще й новини.

Поки що в етері немає новин; новиннєвий блок запустять із наступного тижня. У перший же день свого ефіру "Дом"/"Дім" транслював, зокрема, футбольний матч чемпіонату України з футболу між луганською "Зорею" та донецьким "Олімпіком".

В ефірі каналу буде розважальний контент чотирьох найбільших комерційних медіагруп StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп". Це серіали, токшоу, розважальні програми, спортивні трансляції.

У тому числі в ефірі йтимуть серіали та фільми виробництва студії "Квартал 95" (у рамках пакету "1+1 медіа"). Контент "Кварталу" займатиме, зі слів в.о. гендиректора мовника Юлії Островської, приблизно 15% наповнення каналу, але це досить приблизно, бо сітка мовника ще "жива" і ще змінюється.

Мова контенту для творців каналу – не принципове питання. Вони орієнтувалися на соціологічні дослідження, згідно з якими мова не є вирішальним фактором у виборі контенту – вирішальною є якість.

Отож контент медіагруп виходитиме як українською, так і російською мовами. Так само і власні новини каналу, й інші програми будуть обома мовами. Однак яким буде співвідношення мови принаймні в новинах, творці каналу не деталізували під час презентації, але в кулуарах прозвучало, що десь 50% на 50%.

Новини каналу створюватимуться "за принципом оптимістичного ТБ". Творці каналу орієнтуються на дослідження щодо того, що люди втомилися від політики та геополітики, від новин про війну, хочуть місцевих новин про звичайне життя, хочуть мотиваційного контенту.

Творці анонсували канал як "об’єктивний" і пообіцяли рівне представлення політичних сил.

Виконувачка обов’язків генерального директора каналу – Юлія Островська – раніше працювала директоркою з виробництва студії "Квартал 95". Конкурс на посаду генерального директора має відбутися 12 березня.

До роботи над каналом залучені режисер серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко, ведучі каналу "112-Україна" Володимир Полуєв і Анна Степанець. Вони допомагали розробляти концепцію каналу, брали участь у підборі кадрів. Учасники презентації назвали їх радниками і консультантами.

"Не розумію, чому вас турбують саме журналісти "112-го", – здивувався заступник голови ОП Кирило Тимошенко. – Там радниками так само працювали люди з каналів "Прямий", ICTV, UATV (це основа телеканалу), з інших телегруп".

"Завдання – боротьба за ментальне повернення людей. До цього долучені люди, які знаються на цьому", – пояснив заступник голови ОП Юрій Костюк.

Народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що по окупованих територіях Донбасу канал "Дом"/"Дім" покриє все, а в Криму сигнал упреться в гори, тож до південного берега не дійде, але покриє степовий Крим. Відповідаючи на питання, як Україна захищатиме сигнал від глушіння, Микита Потураєв сказав: "Ми не виключаємо використання засобів радіоелектронної боротьби проти нашого мовлення, це було й раніше. Атомної бомби, щоби скинути на Москву, у нас немає. А це найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему".