Тігіпко на леґалізації: КС розгляне закон про люстрацію вже у вівторок.

 

У вівторок, 3 березня, Конституційний Суд України продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади".

 

Про це йдеться в розпорядку засідань, оприлюдненому на сайті КСУ.

 

 

Згідно з розкладом, засідання Конституційного Суду розпочнеться о 10:00. Питання про законність люстрації розглядатиметься першим у порядку денному.

 

Авторами скарги є 47 народних депутатів. Востаннє суд розглядав цю скаргу 16 січня.

 

Прикметно, що "люстраційне" засідання КС відбудеться акурат напередодні позачергового засідання Верховної Ради, скликаному Президентом України, на котрому планується розглянути питання про діяльність Кабінету Міністрів.

 

Минулого тижня в українських медіях пішли чутки, що команда Володимира Зеленського може влаштувати прем'єр-міністром Сергія Тігіпка, колишнього віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова. Тігіпко люстрований як представник режиму Януковича.

 

02.03.2020

До теми

«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом загальної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20 | | У світі
Опір абсурду
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Перероблений, прокатний варіант «Черкас», обрізаний в прокрустовому ложі припертими до стіни виробниками та неохайними рухами рекламників, утворив більш глядацький фільм, трохи легший для сприйняття масами, більш чіткий і для критиків, хоч питань без відповідей залишилося багато.
28.02.20 | | Штука
Горизонти постдрами
Вікторія Швидко
Кожен митець шукає й обирає свою форму для самовираження – бажаючи не повторити когось. І це нормально. Але в нашій країні театр чомусь перебуває в якомусь канонізованому форматі. Тому постдраматичний театр в очах багатьох виглядає як богохульство.
27.02.20 | | Штука
Що вищий чоловік – то менший ризик деменції
Дослідження доводять кореляцію між зростом та ризиком захворіти на деменцію у старшому віці.
27.02.20 | | Наука
За відновлення моралі в деморалізованому світі
Ірина Старовойт
За що Тарас прийме нагороду, то це за відновлення моралі в деморалізованому світі, щоби люди і знаки почали знову вартувати стільки, скільки слід
27.02.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.