Тігіпко на леґалізації: КС розгляне закон про люстрацію вже у вівторок.

У вівторок, 3 березня, Конституційний Суд України продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади".

Про це йдеться в розпорядку засідань, оприлюдненому на сайті КСУ.

Згідно з розкладом, засідання Конституційного Суду розпочнеться о 10:00. Питання про законність люстрації розглядатиметься першим у порядку денному.

Авторами скарги є 47 народних депутатів. Востаннє суд розглядав цю скаргу 16 січня.

Прикметно, що "люстраційне" засідання КС відбудеться акурат напередодні позачергового засідання Верховної Ради, скликаному Президентом України, на котрому планується розглянути питання про діяльність Кабінету Міністрів.

Минулого тижня в українських медіях пішли чутки, що команда Володимира Зеленського може влаштувати прем'єр-міністром Сергія Тігіпка, колишнього віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова. Тігіпко люстрований як представник режиму Януковича.