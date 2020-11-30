Офіс Зеленського злякався гніву МВФ і відмежувався від заяв чиновника ОП про Ситника.

 

Офіс Президента України відмежувався від заяви заступника керівника ОП Олега Татарова про те, що Артем Ситник не має морального права працювати директором Національного антикорупційного бюро України, а саме НАБУ перебуває під впливом країн Заходу.

 

"Заява заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції голови держави", – ідеться в коментарі ОП.

 

 

Напередодні заступник керівника ОП, котрий у часи Віктора Януковича працював у Міністерстві внутрішніх справ Віталія Захарченка й згодом був люстрований, сказав у інтерв'ю газеті "Закон і бізнес", що Артем Ситник мусить покинути посаду, бо не має морального права очолювати НАБУ після звинувачень у вчиненні корупційного проступку та здійсненні впливу на суддів.

 

"НАБУ – це не українська історія, яка, на жаль, є за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", – сказав Татаров.

 

Заступник Андрія Єрмака ствердив, що скандали довкола Ситника, "а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади", дискредитують правоохоронну систему. "І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету", – оцінив Олег Татаров, закликавши враховувати "виключно українські інтереси".

 

Офіс Президента після скандальних коментарів витиснув із Олега Татарова перепросини.

 

"Я висловив особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів", – цитує Татарова прес-служба ОП.

 

Чиновник додав, що він "повністю підтримує його (Президента Зеленського) вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів".

 

При тім Банкова наголошує: офіційна позиція Офісу Президента цілковито відповідає словам Володимира Зеленського, котрий підтримав зміни до законодавства, що ґарантують роботу Артема Ситника на посаді аж до кінця довіреного йому терміну.

 

Минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив спеціальний проєкт закону, щоб вийти з проблемної ситуації довкола НАБУ, спричиненої рішенням Конституційного Суду. Раніше КС визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ і постаив поза законом саму процедуру призначення керівника Президентом.

 

Проєкт передбачає: Ситник виконує обов'язки директора до закінчення семирічного терміну, а керівників НАБУ буде призначати та звільняти парламент.

 

Врегулювання колізії з НАБУ та збереження Артема Ситника на посаді є вимогою Міжнародного валютного фонду до України.

 

Міністр фінансів Сергій Марченко сказав у інтерв'ю "ВВС News Україна", що питання НАБУ є одним із трьох найважливіших для співпраці з МВФ. Без грошей МВФ, зі слів Марченка, Україна недорахується в бюджеті майже 100 мільярдів гривень.

 

Олег Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ під час переслідування активістів Майдану.

 

Українська громадськість протестувала проти призначення Татарова в Офіс Президента. 

 

Однак Володимир Зеленський підтвердив, що довіряє Татарову. 

 

"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи – я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я Президент України, – ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Те, що це піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо", – прокоментував Зеленський.

 

30.11.2020

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