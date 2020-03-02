Бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ з провізією – один воїн загинув.

 

У Станично-Луганському районі на Луганщині біля села Нижньотепле контрольовані Росією бойові загони обстріляли автомобіль Збройних сил України при транспортування провізії. 

 

 

Трагедія сталася на відстані майже 3,5 км від лінії зіткнення. Внаслідок атаки один український військовик загинув, четверо отримали поранення й контузії, повідомив пресцентр штабу Об'єднаних сил.

 

“Під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Нижньотепле російські окупанти помітили наш автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє наших захисників отримали поранення, а ще двоє – бойове ураження”, – ідеться в повідомленні.

 

Штаб інформує, що всіх поранених та уражених українських військовослужбовців доставили до стаціонарних медичних закладів та надали кваліфіковану медичну допомогу.

 

“Враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком імовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації, а не поспіхом навчена вчорашня цивільна людина”, – припустили у пресцентрі ООС.

 

02.03.2020

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