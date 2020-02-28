Туреччина-Росія: чи вдасться уникнути воєнного протистояння?

Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.

У п’ятницю, 28 лютого під генконсульством Росії в Стамбулі відбулася акція протесту. Вона була спричинена загибеллю 33 турецьких вояків і пораненням кількох десятків під час авіаудару в сирійській провінції Ідліб. Офіційна Анкара поки що звинувачує лише Дамаск і Башара Асада. Проте учасника акції в Стамбулі мають щодо цього іншу думку. Присутні скандували: «Мученики не вмирають, Батьківщина не буде розділена», а також «Вбивця – Росія!» «Вбивця – Путін!».

Аби справа не дійшла до штурму дипломатичної установи, турецька поліція посилила заходи з охорони генконсульства Росії. По периметру будівлі були встановлені металеві загорожі, на місце прибула спецтехніка і бійці-спецпризначенці.

Та чи зможуть всі ці заходи не відвернути, як видається, невідворотнє – військове протистояння Туреччини та Росії в Сирії. Поки що сторонам вдавалося уникати прямих сутичок, однак, як засвідчують останні події, далі це робити щоразу важче. Росії і Туреччині доведеться раніше чи пізніше схрестити мечі, якщо ситуація не змінить свого розвитку.

Ідліб – єдиний реґіон Сирії, який залишається під контролем опозиції. Там знайшли свій прихисток близько 3,5 млн біженців з інших провінцій Сирії, котрі не бажають жити під владою режиму в Дамаску.

Анкара надає військову підтримку сирійської опозиції у провінції Ідліб, в той час як Росія активно підтримує урядові сили сирійського президента Башара Асада. У Сирії розташований російський військовий контингент, літаки ВКС Росії здійснюють бойові вильоти, допомагаючи сирійської авіації.

«У разі потреби Туреччина готова воювати з Росією», – заявив радник турецького президента Реджепа Таїпа Ердоґана і член комітету президента Туреччини з безпеки і зовнішньої політики Месут Хаккі в етері місцевого телебачення. Коментуючи ситуацію, що клалася в сирійському Ідлібі, Хаккі нагадав, що Росія і Туреччина воювали один з одним 16 разів, і запевнив у готовності Анкари зробити це знову. За його словами, «помста Туреччини буде жахливою». Крім того, він пообіцяв «розчленувати Росію зсередини», нагадавши, що в країні проживають 25 мільйонів мусульман.

І це вже серйозна заява, яку, зважаючи на посаду Месута Хаккі важко буде звести до його суто приватної думки. Щоправда поки що ніхто, окрім нього, в Туреччині на найвищому військово-політичному рівні не виступив зі схожими агресивними висловлюваннями проти Росії. Поки що.

У будь-якому випадку в Анкарі ставлять загибель своїх вояків у провину не лише Дамаску, але й Москві (питання лише: прямо чи опосередковано) і не бажають пробачати. Усвідомлюючи, що бійка рихтується нівроку, турки намагаються перетягнути на свій б максимальне число союзників. Тож Туреччина ініціювала негайне засідання Раду НАТО.

Екстрене засідання Північноатлантичної Ради на рівні амбасадорів було скликано в рамках 4-ї статті Вашингтонського договору про НАТО, в якій мова йде про консультації в разі загрози одній з країн-членів. «Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь з них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін», – так вона дослівно звучить. З моменту створення НАТО 1949 року консультації за 4-ю статтею проводяться вшосте, причому п'ять з них відбулися саме на прохання Туреччини. Нагадаємо, що востаннє такі екстрені консультації відбулися 25 листопада 2015 року, коли Туреччина запросила підтримку Альянсу після того, як збила російський Су-24. НАТО тоді висловила Туреччини політичну підтримку, проте утрималася від будь-яких практичних дій.

Приблизно аналогічним чином розвивалися події і цього разу. Амбасадори країн-членів НАТО в п'ятницю висловили солідарність з Туреччиною після подій в сирійській провінції Ідліб, де турецька армія зазнала великих втрат. Вони також закликали Росію і Сирію активізувати зусилля з пошуку мирного врегулювання конфлікту в Сирії. «Ми закликаємо Росію і сирійський режим припинити наступальні операції і масовані повітряні удари. Ми також закликаємо Росію і Сирію повністю поважати міжнародне право» – заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ на прес-конференції в Брюсселі за підсумками екстреного засідання Ради НАТО. Проте воювати з Росією, причому, коли вона не посягала на турецьку територію, ніхто бажання не висловив.

Що ж Анкарі доведеться давати собі раду самій. Загалом наявних у Туреччини бойових і оперативних можливостей, сил і засобів цілком достатньо, щоб за лічені дні розгромити частини і з'єднання Башара Асада в провінції Ідліб. Це якщо Москва дотримуватиметься нейтралітету. Утім не для того Путін влізав у сирійську м’ясорубку, аби тепер так просто здати свого союзника.

В цілому Туреччина значно поступається за своїм військово-технічним потенціалом Росії. Однак обставини і реґіон можливих дій впливають на розстановку сил. У випадку реґіонального конфлікту з Москвою Туреччини в разі з застосуванням тільки конвенційних засобів ураження матиме перевагу в людях і техніці. Довести співвідношення в силах і засобах хоча б в співвідношенні один до одного Росії в короткі терміни не вдасться через віддаленість театру ведення військових дій і відсутності технічних можливостей для масованого перекидання військ і матеріальних ресурсів в район конфлікту.

Анкара ж може ухвалити рішення про перекриття проток Босфор і Дарданелли на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року. Туреччина має таке право в тому випадку, якщо вважає себе «під загрозою безпосередньої військової небезпеки». І турецьке керівництво вже розглядає таке рішення. Хай навіть трохи запізніло, бо нещодавно протоками в напрямку Середземного моря пройшли два фрегата «Адмирал Макаров» і «Адмирал Григорович» із крилатими ракетами «Калібр-НК». Що довше турки зволікатимуть, то більше військової техніки нажене Росія в зону конфлікту.