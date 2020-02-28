Пролітаючи над:.. Палац Лянцкоронських в Роздолі

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

Селище Розділ на Львівщині, тут знаходиться колись найбільший та найрозкішніший маєток Галичини.

Палац стояв посеред великого парку в англійському стилі, в якому висадили десятки видів екзотичних рослин.

Маєток збудувала у 1740 році і володіла протягом кількох поколінь родина Жевуських, а згодом він перейшов до Лянцкоронських та був суттєво розбудований. До будівництва палацу доклався архітектор Бернард Меретин, а пізнішу реконструкцію 1874 здійснював Юліан Захарієвич.

Граф Кароль Лянцкоронський зібрав тут величезну колекцію, яку складала різночасова зброя, килими, гобелени, порцеляна, бібліотека з 20 тисяч томів, картинна галерея з роботами Рафаеля і Рембрандта. Частину у 1939 вивезли до Польщі, а решту згодом – до Ермітажу та інших музеїв СРСР. В маєтку влаштували санаторій.

У 2001 році палац передано у приватну власність. З того часу його стан став катастрофічно погіршуватися.

Директор львівської галереї мистецтв Борис Возницький віднайшов у маєтку і фактично врятував кілька античних мармурових скульптур ІІ століття. Зараз вони знаходяться в Палаці Потоцьких у Львові.

У 2015 через суд палац було повернуто у державну власність, однак, руйнування пам’ятки не припиняється. Парк перетворюється на хащі, а палац під загрозою повного руйнування.