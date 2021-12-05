Bloomberg: Туреччина планує продати Україні ще понад двадцять "Байрактарів".

 

Туреччина продала Україні значно більше ударних безпілотників Bayraktar TB2, аніж повідомлялося раніше. Планується, що Україна отримає ще понад двадцять БПЛА.

 

 

Про це повідомляє Bloomberg.

 

"Baykar, виробник зброї, який базується в Стамбулі, продав Україні з 2019 року десятки безпілотників разом із пунктами управління та ракетами, зі слів кількох чиновників і керівника турецької оборонної компанії, що має тісні зв’язки з урядом. Замовлення на щонайменше два десятки дронів ще виконується, повідомили співрозмовники, попросивши не називати їх через чутливість теми", - пише видання.

 

Bloomberg зазначає, що постачання "Байрактарів" перетворило Туреччину на одного з найважливіших підтримувачів України. Володимир Зеленський бачився із Реджепом Таїпом Ердоганом щонайменше п'ять разів з моменту вступу на посаду - більше, ніж будь-який інший лідер за цей час.

 

У жовтні Україна вперше використала ударні безпілотники на Донбасі. Знищення "Байрактаром" військової техніки бойовиків кинуло в лють Росію. Володимир Путін телефонував до Ердогана й звинуватив Україну у "провокації". А Сергій Лавров закликав Мевлюта Чавушоглу поставитися до російської стурбованості "настільки серйозно, наскільки це можливо".

 

Прес-служби "Байкара" і турецького уряду відмовилися коментувати Bloomberg кількість проданих безпілотників

 

Між тим, український уряд прагне налагодити виробництво турецьких безпілотників в Україні. Зі слів турецького чиновника, Київ та Анкара планують інші угоди, в тому числі щодо спільного виробництва Туреччиною ракет-носіїв, подібних до українського "Зеніту-2".

 

Зі слів високопоставленого турецького чиновника, співпраця з офіційним Києвом, крім вигідних домовленостей у сфері виробництва озброєнь, іще й дає Анкарі важелі впливу на Москву.

 

04.12.2021

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