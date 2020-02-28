"Шахтар" подолав "Бенфіку" і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Донецький "Шахтар" за сумою двох матчів подолав португальську "Бенфіку" і вийшов до 1/16 фіналу Ліги Європи після того, як у четвер увечері ремісував із португальцями у Лісабоні з рахунком 3:3.
У першому, домашньому, матчі "Шахтар" переміг "Бенфіку" з рахунком 2:1.
У трибі четвергового матчу "гірникам" двічі довелося відіграватися. Вирішальний гол за 20 хвилин до кінця забив Алан Патрік.
Голи: Піца (9-а хвилина), Рубен Діаш (36), Рафа Сілва (47) – Рубен Діаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрік (71).
28.02.2020