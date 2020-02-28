Від коронавірусу вже вилікувалося понад 36 тисяч осіб у цілому світі, померло майже три тисячі.

Таким чином, на тлі летальних випадків одужання сягає близько 93 відсотків.

Число осіб, котрі вилікувалися від COVID-19 у цілому світі станом на ранок п'ятниці, 28 лютого, досягло 36 533. Такі дані наводить сайт міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, – Worldometer. Загалом же інфікованих, згідно з даними сайту на момент публікації новини, було 83 381 особа, з них в Китаї – 78 824. Станом на нинішній ранок коронавірусна інфекція COVID-19 поширилася на 53 країни світу, вчора до цього переліку додалися Білорусь, Нідерланди, Сан-Марино, Литва, Нова Зеландія та Нігерія.

В Китаї за минуло добу було зарєстровано 327 нових хворих, в решті світу – 824, в т.ч. 505 – в Південній Кореї (зокрема 455 – в Теґу), 252 – в Італії (зокрема 145 – в Ломбардії), 106 – в Ірані.

Згідно з інформацією сайту, з усіх пацієнтів, перебіг хвороби котрих закінчився одужанням або смертю, одужалих – 93 відсотки. Решта – 2858 осіб, а це близько семи відсотків, померли.

З тих, хто все ще інфікований, у 82 відсотків (35 889) перебіг хвороби нетяжкий. У критичному або серйозному стані перебувають 18 відсотків (8009) тих, що заразилися.

У цілому світі через поширення хвороби або можливих загроз продовжують скасовувати масові заходи. Так, збройні сили Південної Кореї і США перенесли на невизначений термін спільні військові навчання Cobra Gold.