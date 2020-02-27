Бойовики вбили українського воїна на Донбасі.

 

У четвер на Донбасі загинув один український воїн, іще один військовик отримав поранення.

 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Операції об'єднаних сил.

 

Штаб зафіксував, що впродовж четверга збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

 

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Сьогодні, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув і ще один отримав поранення", – йдеться у вечірньому зведенні.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли позиції об'єднаних сил: в районі Новомихайлівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поряд із Красногорівкою – шість пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли українських позицій: двічі неподалік від Новотошківського – зі 120-мм мінометів противник випустив по українських військах 30 мін, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поряд із Оріховим – із міномета калібру 120 мм (3 міни).

 

Минулої доби внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.

 

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