КМІС: 83% українців думають, що нова влада провалила боротьбу з корупцією.

 

83% укранців вважають, що боротьба з корупцією у найвищих ешелонах влади не є успішною. Успіх нинішньої влади в цій справі відзначає 12%. Загалом, показник невдоволення антикорупційною політикою постійно зростає.

 

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 21-25 лютого 2020 року.

 

При цім іще у грудні минулого року успіх влади в питанні боротьби з корупцією в найвищих ешелонах влади відзначали 17% респондентів, відсутність успіхів – 76%.

 

Згідно з результатами соцдослідження, 80% українців також не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ (у грудні був 71%).

 

Успіх чинної влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відзначає 25% українців, про відсутність прогресу заявили 70%.

 

"В оцінці успішності влади в справі вирішення конфлікту на Донбасі сталося погіршення порівняно з груднем: лише 25% опитаних вважають, що влада успішна (в грудні було 40%), а 70% – що неуспішна (в грудні було 50%)", – йдеться у пресрелізі.

 

 

Водночас, знижується й рівень позитивного ставлення українців до Володимира Зеленського. Згідно з результатами дослідження, до Президента позитивно ставиться 47% українців, неґативно – 24%.

 

Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13% (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10% (було 14%).

 

 

До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставляться 8% опитаних, негативно – 33% (в грудні було 12% і 22%), до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова – 21% позитивно і 16% негативно (було – 24% на 11%).

 

Оцінка дій Президента України у порівнянні з груднем погіршилася: на 15% стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15% зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% до 40%).

 

Частка респондентів, котрі схвалюють роботу Кабміну, зменшилася із 35% до 21%, а Верховної Ради – із 35% до 19%.

 

44% українців вважають, що теперішній склад Кабінету Міністрів слід звільнити, а 37% певні, що уряду на чолі з Гончаруком іще треба працювати.

 

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші). До вибірки не входять території, тимчасово не контрольовані владою України. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

 

27.02.2020

До теми

Що вищий чоловік – то менший ризик деменції
Дослідження доводять кореляцію між ростом та ризиком захвріти на деменцію у старшому віці.
27.02.20 | | Наука
Кьольнські рецитації
Марія Кауц
Щира поезія Галини Яцишин зуміла зворушити всіх слухачів і торкнутись їхніх спільних «емігрантських» емоцій. А експлозивність віршів Соломії Костів дала надію, що її творчий потенціал ще дасть чути про себе потужніше.
26.02.20 | | Штука
Дивовижний «неудачник» українського театру
Катерина Гладка
Лесь Курбас. Галичанин, який змінив світовий театр. У його галактиці вистачало місця для всіх, але володарі того часу прагнули знищити центр цієї галактики — самого Курбаса.
25.02.20 | | Минуле
Зачіпати за живе
Михайло Урицький
Режисура – важка праця. Режисер – це життєвий досвід, вміння контактувати з людьми. Щоби бути режисером, треба мати три яскраві риси: неймовірну фантазію, художній смак і комунікабельність. І як бонус треба мати інтелект. Я ж прагну бути не постановником, а творцем.
25.02.20 | | Штука
Мозкова стимуляція пробуджує непритомних приматів
Ділянка в проміжному мозку відіграє ключову роль в активуванні нашої свідомості.
25.02.20 | | Наука
Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами…
Леся Українка
Нагадайте собі в день Лесиних уродин: "А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в’януть, в’януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже…"
25.02.20 | | Минуле
Майдан добродіїв
Андрій ЛЮБКА
Попри напруженість моменту, на Майдані були світлі, прекрасні, добрі люди. Там не було страшно, а якщо й було, то все одно людина почувалася в безпеці, бо була серед своїх.
25.02.20 | | Дискурси
Падіння
Олександр БОЙЧЕНКО
Трапляються сповнені оптимізму хвилини, коли мариться, що спадкоємці здобутої ціною крові загиблих свободи, виявляться гідними жертви.
24.02.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.