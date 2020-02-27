КМІС: 83% українців думають, що нова влада провалила боротьбу з корупцією.

83% укранців вважають, що боротьба з корупцією у найвищих ешелонах влади не є успішною. Успіх нинішньої влади в цій справі відзначає 12%. Загалом, показник невдоволення антикорупційною політикою постійно зростає.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 21-25 лютого 2020 року.

При цім іще у грудні минулого року успіх влади в питанні боротьби з корупцією в найвищих ешелонах влади відзначали 17% респондентів, відсутність успіхів – 76%.

Згідно з результатами соцдослідження, 80% українців також не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ (у грудні був 71%).

Успіх чинної влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відзначає 25% українців, про відсутність прогресу заявили 70%.

"В оцінці успішності влади в справі вирішення конфлікту на Донбасі сталося погіршення порівняно з груднем: лише 25% опитаних вважають, що влада успішна (в грудні було 40%), а 70% – що неуспішна (в грудні було 50%)", – йдеться у пресрелізі.

Водночас, знижується й рівень позитивного ставлення українців до Володимира Зеленського. Згідно з результатами дослідження, до Президента позитивно ставиться 47% українців, неґативно – 24%.

Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13% (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10% (було 14%).

До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставляться 8% опитаних, негативно – 33% (в грудні було 12% і 22%), до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова – 21% позитивно і 16% негативно (було – 24% на 11%).

Оцінка дій Президента України у порівнянні з груднем погіршилася: на 15% стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15% зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% до 40%).

Частка респондентів, котрі схвалюють роботу Кабміну, зменшилася із 35% до 21%, а Верховної Ради – із 35% до 19%.

44% українців вважають, що теперішній склад Кабінету Міністрів слід звільнити, а 37% певні, що уряду на чолі з Гончаруком іще треба працювати.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші). До вибірки не входять території, тимчасово не контрольовані владою України. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.