У брата Ющенка забрали звання доктора наук через плагіат.

Колишнього народного депутата Петра Ющенка, брата третього Президента України Віктора Ющенка позбавили ступеня доктора історичних наук через виявлений плагіат у дисертації.

Таке рішення прийняла атестаційна колегія Міністерства освіти та науки ухвалила на засіданні своєму 26 лютого, повідомляє пресслужба МОНу.

Колегія зазначила, що в дисертації Ющенка на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)” немає авторських наукових положень та науково обгрунтованих результатів у галузі історичної науки, що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему; комісія також виявила текстові запозичення й некоректні посилання.

Петро Ющенко захистив докторську дисертацію у вересні 2019 року в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова.

На засіданні 26 лютого атестаційна комісія позбавила ступеня кандидатів наук іще двох осіб – Тетяну Донник та Інну Дерев'янко.

"Дуже важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією. Лише тоді, коли самі науковці стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже вдячні усім, хто не мовчить та не мириться з імітацією у своїй науковій дисципліні", – прокоментував заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний.