Депутати Львівської облради вимагають скасувати присудження наукового ступеня Іллі Киві.

Депутати Львівської обласної ради у вівторок, 27 квітня, прийняли звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутатові України від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киві та проведення розслідування обставин захисту дисертації, повідомила пресслужба ЛОР.

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Депутати Львівської обласної ради висловили обурення повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити науковий ступінь кандидата наук з державного управління Іллі Киві у своєму зверненні.

«Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження. Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою», – йдеться у зверненні.

Депутати Львівської облради просять Міністерство освіти України вжити відповідних заходів та скасувати це рішення.

«Таким чином буде зупинено знущання над українською освітою!» – зазначили вони.

Як відомо, у понеділок, 26 квітня, відбувся захист кандидатської дисертації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Киви в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Члени комісії проголосували одностайно: 13 – за, 0 – проти. В Інституті підготовки кадрів ситуацію не коментують.

На знак протесту проти присвоєння Іллі Киві ступеня кандидата наук львівський науковець Олександр Ябчанка, викладач Школи управління УКУ, у той же день спалив свій документ про присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук, пояснюючи це тим, що йому тепер соромно назватися кандидатом наук, та закликав інших науковців вчинити так само.

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«3 квітня 2014 року мені присудили науковий ступінь кандидата медичних наук. Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "За". Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук», – зазначив Олександр Ябчанка у дописі на своїй facebook-сторінці.

Львівський науковець закликав також інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю.

Вчинок львів’янина спричинив величезну кількість відгуків у соціальних мережах, зокрема серед науковців. Люди пишуть про те, що захист народного депутата став маркером імітації в науці та вищій освіті в Україні, але не всі підтримують спалення диплома як форму протесту, бо це, на їхню думку, не здатне зупинити корупційну систему з отримання вченого звання.

Народний депутат Володимир Ар’єв із фракції «Європейської солідарності» повідомив про рішення покинути аспірантуру.

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Кандидатка економічних наук Юлія Гвоздович, яка чотири роки працювала над своєю науковою роботою, зазначила у дописі на своїй facebook-сторінці: «Якщо таки Атестаційна колегія МОН присудить йому науковий ступінь, то дійсно можна буде зробити з цим дипломом, як Олександр Ябчанка».

Зазначимо, саме Атестаційна колегія проводить експертизу дисертації, чи відповідає вона критеріям, і затверджує рішення про захист кандидатської дисертації. Згідно з постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів», строк розгляду у МОН дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук не повинен перевищувати шести місяців, наукового ступеня кандидата наук – чотирьох місяців.

Додамо, напередодні стало відомо, що народний депутат Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, які відсутні в офіційних збірниках, – про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.