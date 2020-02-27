На хабарі спіймали посадовця комунального підприємства Франківська.

Головного інженера одного з комунальних підприємств Івано-Франківська СБУ підозрює в отриманні 118 тисяч гривень неправомірної вигоди. За версією слідства, посадовець вимагав гроші в місцевого мешканця за продаж будівельних матеріалів, що перебували на балансі підприємства, – повідомляє пресцентр СБУ.

Реалізацію «товару» головний інженер планував із порушенням передбаченої законом процедури. Правоохоронці затримали його на території підприємства після того, як він отримав другу частину грошей у сумі 100 тис. грн, – повідомили в прокуратурі Івано-Франківщини.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішують питання щодо повідомлення чиновнику про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.

За інформацією місцевого видання «Курс», затриманий – головний інженер КП «Івано-Франківськводоекотехпром» Микола Вабіщевіч.