В українки в Італії виявили коронавірус.

 

Італійська преса повідомила про перший випадок зараження коронавірусом в області Кампанія, на півдні країни. Згідно з даними медій, ідеться про українку, котра працює й мешкає в Італії.

 

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ", покликаючись на італійське видання Fanpage.it.

 

 

"Підтверджено перший випадок коронавірусу в Кампанії: ідеться про 26-річну українську дівчину з Кремони, яку госпіталізували до лікарні Сан-Лука у Валло-делла-Луканія, провінція Салерно", – ідеться в публікації.

 

Згідно з інформацією з Неаполя, дівчина, котра працює й мешкає в Італії, почувалася недобре протягом декількох днів і 25 лютого звернулася до лікарні, де їй зробили аналіз на COVID-19. У лікарні в Неаполі, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях, підтвердили позитивний результат проб. Тепер, пише видання, наявність коронавірусу має бути підтверджена Римським інститутом Спалланцані.

 

Усіх, хто контактував з українкою, помістили в карантин.

 

В Україні, згідно з інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19. Є інформація про ураження вірусом COVID-19 двох українців, котрі є членами екіпажу Diamond Princess, що стоїть на карантині в Японії.

 

27.02.2020

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