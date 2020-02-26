Прокуратура Польщі вимагатиме 300 тис. грн штрафу для фермера, що кинув українку з інсультом.

 

Прокуратура Польщі подала до суду клопотання про покарання умовним в'язничним терміном і штрафом розміром у 50 тис. злотих (приблизно 300 тис. грн) польського фермера, котрий не надав допомоги працівниці свого підприємства українці Оксані Харченко й покинув її із інсультом. Пані Оксана померла у січні цього року на батьківщині, на Львівщині.

 

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

 

  

 

Прокурор оголосив на суді в містечку Сьрода-Вєкопольська, що просить для Єндрея Ч. (ідеться про Єндрея Чиховласа, – Z) покарання у формі одного року ув'язнення з трирічним іспитовим терміном, а також штраф розміром у 50 тис. злотих. При цім представник державного обвинувачення не погодився з пропозицією підприємця, котрий на попередньому судовому засіданні попросив призначити йому значно м'якіше покарання.

 

Чиховлас вирішив піти шляхом визнання власної провини після того, як програв апеляцію в судовій суперечці. Згідно з процесуальним законодавством Польщі, визнання відповідальності дозволяє підозрюваному уникнути стадій збору доказів, опитування свідків – й одразу перейти до судового вироку. На попередньому судовому засіданні колишній роботодавець пані Оксани Харченко заявив, що він згоден на пів року умовного ув'язнення з іспитовим терміном у два роки й 2,4 тис. злотих штрафу. Натомість прокурор заявив на лютневому засіданні, що він просить у суду вжити суворіших санкцій.

 

Трагедія зі 44-річною Оксаною Харченко трапилася два роки тому. Українка поралася на фермерському господарстві, аж раптом їй стало зле: жінку знудило, вона не могла втримати в руці горняти. Сестра, котра працювала разом із пані Харченко на фермі, попросила роботодавця викликати "швидку допомогу". Власник господарства посадив жінок у машину, вивіз у місто на лавку й допіру тоді, змарнувавши час, викликав "карету", вдаючи зі себе випадкового свідка.

 

Єндрей Чиховлас виправдовувався пепред представниками польського правосуддя, що він вирішив вдати, начебто не знав жінок, бо вони працювали в нього нелеґально і він боявся, що його викриють.

 

Прокуратура Польщі звинуватила Чиховласа в ненаданні допомоги нужденному, а також наражанні на небезпеку. Втім, у першому суді в 2018 році підприємець переміг: Феміда визнала, що Єндрей Ч. діяв у стані страху; його дії не спричинили значної суспільної шкоди; до того ж працедавець погодився компенсувати постраждалій збитки – щоправда, допіру після того, як преса здійняла галас, а мережа Lidl застановилася про відмову від контрактів із фермером.

 

Згодом окружний суд у Познані вирішив скасувати виправдальне рішення першої інстанції: наслідки дій є важливішими, аніж мотив; а шкода таки є значною.

 

Наразі сторона відповідача взяла час для роздумів над пропозицією прокурора.

 

Після інсульту Оксана Харченко лікувалася в Польщі впродовж кількох місяців. Інсульт знерухомив їй праву руку й ліву частину обличчя. 

 

Вкінці 2018 року пані Оксана вирішила повернутися додому. Жила на Турківщині, в хаті батьків.

 

Єндрей Чиховлас виплатив постраждалій компенсацію за заподіяні збитки (йдеться про суму, що перевищує розмір штрафу, визначений прокуратурою).

 

Оксана Харченко померла 14 січня 2020 року. Її смерть не вплине на зміну кваліфікації злочину роботодавця.

 

Згідно з інофрмацією "Виборчої", працедавець жодного разу не відвідав її в госпіталі і не зателефонував.

 

26.02.2020

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