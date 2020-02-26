Розсекречені документи командира УПА-Захід тепер доступні онлайн.

Центр досліджень визвольного руху й Архів СБУ опублікували онлайн-колекцію документів з архівів КҐБ про полковника УПА Василя Сидора – «Шелеста», командира УПА-Захід і члена Головного військового штабу УПА. Доступними онлайн стали приватні світлини, листування з Шухевичем та оперативні плани МҐБ з розшуку «Шелеста».

Василь Сидор з дружиною Надією Романів. Фото: avr.org.ua

Полковник Василь Сидор – «Шелест», один із ключових командирів Української повстанської армії, який загинув у бою з НКВС 1949 року, народився 110 років тому. Оприлюднена онлайн-збірка містить документи генеральної воєнної округи УПА-Захід, інструкції та накази Крайового військового штабу УПА, узгоджені «Шелестом», його листування з Романом Шухевичем, особисті світлини Сидора з дружиною Надією Романів (зв’язковою ОУН, співробітницею СБ ОУН, учасницею ІІ-го Великого збору ОУН (б)).

Василь Сидор. Фото: avr.org.ua

У колекції опубліковано документи МҐБ про операцію з розшуку Василя Сидора, протоколи допитів полонених підпільників, агентурні донесення, плани агентурно-оперативних заходів.

Під час німецької окупації «Шелест» виконував розвідувальні завдання, зокрема, 1942 року його група ліквідувала в Києві агентів німецької поліції безпеки, убивць оунівського лідера Дмитра Мирона – «Орлика». «Права рука» головнокомандувача УПА Романа Шухевича, Сидор увійшов до генштабу підпільної армії, створив та очолив найбільшу з генеральних воєнних округ – УПА-Захід, яка діяла в Карпатах до 1949 року. Не дався живим у бою з МҐБ. Лицар Срібного хреста бойової заслуги Першого класу.

З агентурного донесення на Шелеста. Фото: avr.org.ua

«Ділове листування керівників допомагає краще зрозуміти військово-політичну ситуацію, а також настрої та надії підпільників після закінчення Другої світової війни», – пояснив упорядник колекції, співробітник Центру досліджень визвольного руху Денис Пасічник.

З плану агентурно-оперативних заходів у справі Шелеста. Фото: avr.org.ua

Наприклад, у листі до «Шелеста» Роман Шухевич під псевдонімом «Чернець» пише: «Цікавим є те, що на Кам’янець-Подільщині горять колгоспи, а війська, що йдуть на схід, сильно деморалізовані добробутом, який вони бачили на заході. Усі кажуть, що вже в колгоспах працювати не думають. Це дає нам певні надії».

Оцифровані документи про Василя Сидора та його діяльність зберігають в архіві ГДА СБУ. Всього опубліковано 63 документи.