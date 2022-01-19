У Тернополі вшанували пам'ять Ярослава Стецька.

 

Сьогодні, 19 січня, у Тернополі вшанували пам'ять першого заступника Степана Бандери – Ярослава Стецька. Сьогодні – 110 річниця з дня його народження. 

 

 

«Син священника міг обрати собі спокійну долю українського інтелігента, але любов до України переважила», – розповів громадський діяч Володимир Ткач.

 

Як відомо, у 1940 році Ярослав Стецько був співініціатором створення у Кракові Революційного Проводу ОУН-Б, його обрали заступником провідника Степана Бандери.

 

«В рядах ОУН Ярослав Стецько мав великий авторитет, зокрема і в Степана Бандери. Коли обоє патріотів сиділи в таборі смерті, Бандера доручив нашому захисникові очолити український уряд», – сказав голова Тернопільської облради Михайло Головко.

 

 

Опісля відбулося спецпогашення марки та художнього конверта, який спільно розробляли працівники Музею національно-визвольної боротьби та облдержадміністрації.

 

Додамо, Тернопільська обласна рада проголосила 2022-ий роком Ярослава Стецька.

 

Фото suspilne.media

19.01.2022

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