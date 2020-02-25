Зеленський запропонував Ахметову взяти на себе неприбуткові шахти.

 

Президент України Володимир Зеленський вважає слушним припинити виплати заробітних плат урядовцям у випадку збереження заборгованості перед шахтарями в найближчі два місяці.

 

Про це Зеленський сказав на нараді працівників вугільної галузі України, згідно з повідомленням видання "Економічна правда".

 

 

"Я прошу у найближчі два місяці – березень, квітень – закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, що буде справедливо, якщо увесь уряд не буде отримувати зарплату ці місяці", – запропонував Президент.

 

Зеленський нагадав, що деякі шахтарі мають зарплатні борги ще з 2014-2016 років і сьогодні загальний борг уже становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень.

 

Президент попросив віцепрем'єрміністра Дениса Шмигаля підготувати йому поїздки по шахтарських містечках України, які не розвиваються. Зеленський хоче повезти в шахтарські містечка плани розвитку цих територій і залучити, наприклад, "ДТЕК" Ріната Ахметова. А наразі, вважає Зеленський, треба припинити "всі ці поїздки закордонні, цю нашу велику міжнародну дипломатію", поки в Україні не дали раду. 

 

Володимир Зеленський запропонував компанії Ахметова приватизувати неприбуткові шахти і підтримав ідею виставити "Центренерго" на продаж саме в пакеті зі збитковими копальнями. "Якщо говорити про приватизацію Центренерго, то треба говорити з неприбутковими шахтами, я думаю це прекрасна ідея", – зазначив Президент.

 

Зеленський поцікавився під час наради у генерального директора "ДТЕК" Максима Тімченка, чи компанія приватизує неприбуткові шахти, а згодом додав: "Якщо ви не готові і АМКУ буде проти, я з ними поговорю – вони будуть "за", – сказав Президент.

 

Володимир Зеленський вважає, що ДТЕК має допомогти державі знайти сильних партнерів у вугільній галузі, які зможуть приватизувати і вкладати гроші в модернізацію шахт.

 

 

Президент України також доручив міністру енергетики та захисту довкілля Олексію Оржелю провести фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств і передати результати до правоохоронних органів.

 

"За 15 років дотації держави у вугільну галузь сягнули 75 мільярдів гривень... За ці роки борги держави перед підприємствами зросли до 28 мільярдів. Дивна формула, за якою держава вкладає гроші і отримує збитки. Ми чудово розуміємо, хто є бенефіціарами цієї формули", – сказав Зеленський.

 

25.02.2020

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