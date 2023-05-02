СБУ проводить обшуки на вугільній шахті "Надія", що у Соснівці.

 

Сьогодні, 2 травня, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією проводять обшуки на вугільній копальні «Надія» (підпорядкована Міністерству енергетики України) у місті Соснівка, що на Львівщині. Про це повідомив керівник ГО «Дорожній контроль Захід» Олександр Клімов.

 

 

«Як мені відомо, працівники СБУ спільно з Національною поліцією проводять обшуки на ПрАТ «Шахта «Надія». Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що обшуки проводять в рамках кримінального провадження по розтраті державного майна», – написав Олександр Клімв у Fb.

 

Речниця Служби безпеки у Львівській області Роксолана Яворська повідомила виданню Tvoemisto.tv, що на шахті «Надія» відбуваються слідчі дії. Наразі деталі справи не розголошують.

 

Як зазначає видання Ехо Червонограда, 1 травня, мешканці Соснівки вийшли з протестами на площу, аби висловити незгоду з ініціативою керівництва шахти «Надія», яка полягає в тому, щоби залучити до роботи на шахті людей, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

 

02.05.2023

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