Зеленський заявив, що проти нього готують переворот. Організатор – Ахметов.

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання інформації від розвідки: в Україні готують державний переворот, біля його витоків можуть стояти Росія й олігарх Рінат Ахметов.

Про це Зеленський заявив на пресовій конференції у п'ятницю, скликаній з оказії екватору його президентури – двох з половиною років при владі, повідомила інформаційна аґенція УНІАН.

Президент сказав, що розвідки інших країн фіксують великі виклики всередині України.

"Я скажу вам відверто, що живу у цьому процесі. Наприклад, отримав я інформацію, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація, важлива інформація – 1–2 грудня", – заінтриґував керівник держави.

"Можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо, з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде велика його помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України", – заявив Зеленський.

Президент запевнив, що ставиться до цього спокійно.

"До речі, я вважаю, що він може про це не знати, а може, і знає. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може отримати цю інформацію", – сказав Зеленський.

Керівник держави не боїться акцій протесту і нового Майдану, "тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не злодюжки якісь".

Ахметову Зеленський порадив: "Він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК, тому ключів від держави в нього немає".

Зеленський вважає, що Ахметова "втягнули, і він воює з державою", і що це "велика помилка".

Він додав, що до боротьби мобілізують і деяких депутатів у Верховній Раді.

Після цього Зеленський встряв у суперечку з Савіком Шустером, звинувативши його у роботі на дестабілізацію ситуації. "Я вас не звинувачую. Але ж ви чесна людина. Ви вважаєте себе порядною людиною? ...Але ви виходите і стаєте одним із дестабілізаторів ситуації", – закинув Зеленський.

Під час пресової конференції Володимир Зеленський також сказав, що не має наміру брати приклад із Віктора Януковича.

"Хочу сказати, що я не Янукович. Бігти я нікуди не буду. І не Порошенко. На загибелі людей Небесної сотні, на бульдозер вилазити я теж не буду. Буду у ці дні (протестів, – Z) очікувати всіх, хто там збирається, із задоволенням працювати на Банковій", – заявив Президент.