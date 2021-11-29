Учасники "перевороту" спростовують закиди Зеленського.

Колишній начальник управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області Едуард Федосов спростовував закиди про свою причетність до підготовки державного перевороту в інтересах Ріната Ахметова.

Про це Федосов сказав у коментарі виданню "Українська правда". Нагадаємо, 26 листопада Президент України Володимир Зеленський під час пресового маратону заявив про те, що в Україні обговорюють ідею державногно перевороту. Згодом видання Buzzfeed News повідомило: йдеться про росіянина Василя Лаптєва, українців Олексія Васильєва, Василя Грицака й Едуарда Федосова.

"Готовий прийти в будь-який правоохоронний орган, якщо це про мене йдеться. Бо йдеться про Федосова Едуарда, який мешкає в Криму, а я перебуваю в Києві. Можливо, хтось використав моє ім’я, може ще щось. Готовий пройти поліграф, якщо це про мене, навіть у присутності журналістів". - сказав колишній очільник полтавської міліції.

Федосов зазначив, що з часу звільнення із лав МВС в лютому 2014 року перебуває в Києві; востаннє був у Криму у 2012 році. Ексміліцянт каже, що востаннє спілкувався з Грицаком по телефону у 2018-2019 роках. З іншим ексспівробітником структур МВС Олексієм Васильєвим - кілька днів тому, спілкувалися на на різні теми.

Олігарха Ріната Ахметова Федосов бачив лише по телевізору. Каже, що зі здивуванням дізнався про нібито причетність до підготовки держперевороту від друзів, які прочитали новину у ЗМІ. Федосов додав, що готовий надати правоохоронцям вичерпні пояснення.

26 листопада Президент України заявив: “Я отримав інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація, важлива? 1-2 грудня. У нас є не тільки агентурна інформація, а й звукова, де представники України з представниками РФ, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Будуть залучені мільярд доларів".

Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер написав на своїй сторінці у twitter, що "спробу державного перевороту, про яку згадав Президент Володимир Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму".

Згідно з інформацією Міллера, головним куратором є працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців - Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов.

Міллер додав, що організатори нібито хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між Зеленським та Ахметовим.

На записі розмови чотирьох підбурювачів згадувався бізнесмен Рінат Ахметов, але його участь не доведена. Як переказує Міллер, організатори говорили, що їм "треба бути готовими вийти на контакт і почати співпрацювати з Ахметовим".

Сам Ахметов назвав заяви Зеленського "суцільною брехнею".

"Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", - сказав колишній спонсор Партії регіонів.