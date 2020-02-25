Івано-Франківськ зможе отримати пряме авіасполучення зі Стамбулом.



Квоту на авіаперевезення між Івано-Франківськом і Стамбулом збільшили до 14 авіарейсів на тиждень замість нинішніх семи. Між Львовом і Стамбулом – 28 замість 15. Відповідний меморандум про значне розширення регулярного авіасполучення між Україною і Туреччиною було підписано між Державіаслужбою України й Директоратом цивільної авіації Туреччини, – повідомили в Мінінфраструктури України.

«За результатом успішних переговорів на рівні авіаційних влад України та Туреччини було суттєво розширено регулярне авіасполучення з Турецькою Республікою. Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса – Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення – також без обмежень. Відтепер 11 міст України мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною: Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Дніпро, Львів, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя. Це поштовх до розвитку регіональних аеропортів. Дякую Державіаслужбі за гарну роботу. Не зупиняємось на досягнутому. Крокуємо впевнено і на захід до вільного неба», – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Івано-Франківськ – серед міст, у яких квоту на авіасполучення з Туреччиною збільшили вдвічі: з 7 до 14 рейсів на тиждень. Наразі з Івано-Франківська до Стамбула можна долетіти лише з пересадкою. Втім, 2016 року на цьому напрямку літала авіакомпанія Turkish Airlines.

Аеропорт Івано-Франківська. Фото: Vart ua/commons.wikimedia.org

Щодо інших міст, то за підсумками перемовин встановлено таку частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони): Київ – Стамбул – 24; Одеса – Стамбул – без обмежень; Львів – Стамбул – 28 (замість нинішніх 15); Херсон – Стамбул – 21 (замість нинішніх 10); Запоріжжя – Стамбул – 21 (замість 14); Харків – Стамбул – 28 (замість 14); Вінниця – Стамбул – 14 (замість 10); Миколаїв – Стамбул – 14 (замість нинішніх 7); Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул – по 7 на кожному маршруті; Донецьк, Сімферополь – Стамбул – без обмежень; Київ – Ізмір – 21; Київ – Даламан – 10 (замість 7); Київ – Анкара – без обмежень.

Як повідомляє сайт avianews.com, на сьогодні квота на польоти з боку Туреччини повністю використана на маршрутах Одеса-Стамбул, Львів-Стамбул, Київ-Стамбул, Херсон-Стамбул і Харків-Стамбул.



Попередня лібералізація авіасполучення між Україною і Туреччиною відбулася 2018 року. Тоді сторони збільшили квоту на польоти між Стамбулом та Одесою з 14 до 28 рейсів на тиждень, на лінії Київ-Стамбул – із 16 до 24 рейсів на тиждень і внесли як пункти польотів на території Туреччини, крім Стамбула й Анкари, Ізмір, Бодрум, Бурсу і Даламан, – нагадує «Цензор.net».

Зазначимо, в серпні 2019 року Президент Володимир Зеленський розповів, що домовився з бізнесменом Олександром Шевченком про фінансування робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту Івано-Франківська.

"Ми домовилися з паном Олександром Шевченком (до обрання народним депутатом – директор компанії "Скорзонера", якій франківський аеропорт 2010 р. було надано в коцесію на 30 років. Компанія-концесіонер ініціювала відновлення злітно-посадкової смуги, модернізацію приміщень аеровокзалу, розширення авіасполучення. Орієнтовна вартість проєкту реконструкції – 2,14 млрд грн, – ред.), що почнемо будувати аеропорт дуже швидко. Підписуємо тристоронню інвестиційну угоду з гарантією повернення за те, що має побудувати держава Ви будуєте, ми повертаємо", – сказав тоді Президент.

За даними Єдиного реєстру юросіб, бенефіціарами ТОВ "Скорзонера" є екс-власники "Приватбанку" – Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. За даними системи YouControl, ТОВ "Скорзонера" є засновником туристичного комплексу "Буковель".