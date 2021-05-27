Росія відмовилася приймати європейські авіарейси в обхід Білорусі.

Пояснень свої дій Москва так досі  й не надала.

 

 

У російський повітряний простір в середу, 26 травня, і четвер, 27 травня, не змогло зайти кілька рейсів європейських авіакомпаній, які вирішили оминути повітряний простір Білорусі. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru. Офіційного пояснення причин заборони з боку російського авіаційного регулятора досі не надходило.

 

26 травня французька авіакомпанія AirFrance не змогла отримати дозвіл на змінений маршрут від російської влади і перенесла рейс AF1154 Париж-Москва на 27 травня. 27 травня рейс в обліт Білорусі скасували зовсім. Найближчі рейси на Москву AirFrance поки що не знімає. Пасажирів, котрі бажали дістатися з Парижа до Москви, в четвер пересадили на літак «Аерофлоту».

 

27 травня було також скасовано рейс Austrian Airlines OS601 з Відня до Москви. Авіакомпанія пов'язала це з рекомендацією регулятора оминати Білорусь маршрутом, який не погодила російська влада. «Зміна маршруту польоту повинна бути схвалена Москвою. Російська влада не дали на це дозвіл. Врешті-решт Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви», ­– йдеться в релізі компанії.

 

Європейські авіакомпанії почали міняти маршрути своїх лайнерів, щоб вони не заходили в простір Білорусі, з 25 травня. Це стало частиною міжнародної реакції на піратське захоплення білоруською владою літака компанії Ryanair, який летів з Греції до Литви, і арешт одного з пасажирів рейсу – білоруського опозиційного блогера Романа Протасевіча, а також його подруги Софії Сапеги. Європейський авіаційний регулятор в середу, 26 травня, закликав всі світові компанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки після інциденту з бортом Ryanair.

27.05.2021

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