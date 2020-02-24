Скалецьку допустили до евакуйованих у Нових Санжарах.

Міністер охорони здоров’я України Зоряна Скалецька вперше зустрілася у санаторії в Нових Санжарах із громадянами, евакуйованими через спалах коронавірусу в Китаї.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Завітала до їхніх кімнат на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари". Усі здорові. У жодного з евакуйованих підозри на ГРВІ немає", – запевнила вона.

Скалецька назвала вимушеним кроком потребу з'явитися перед постояльцями у спеціальному костюмі.

"Мій костюм – обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права", – зазначила вона.

Міністр додала, що єдині скарги, котрі вона почула у санаторії, стосуються лише побутових питань, і в "Нових Санжарах" попрацюють над тим, щоби обсервація стала комфортнішою.

Скалецька подякувала постояльцям за дотримання всіх правил.

Пані міністр сказала у коментарі "5 каналу", що їй дозволено допуск не до всіх приміщень і кімнат санаторію з огляду на умови обсервації.

Зоряна Скалецька сказала, що відповідальність за поширення паніки лежить передусім на засобах комунікації.

"Загальне інформування населення [з боку офіційних служб] було – і було про те, що евакуація буде безпечною... Це є питання, чи нас хочуть чути. Чи нас хотіли раніше чути, коли ми говорили, що в Україні немає встановлених ні підозр, ні коронавірусу? А медії могли чути: "Ми не віримо, їх ховають", і що завгодно. І коли нам отак "допомагають" будь-які ютуб-канали, фейсбуки... Можна скільки завгодно виходити на різні брифінги, мені сидіти в телевізорі. Питання тільки в тому, чи хочуть почути", – сказала Скалецька.