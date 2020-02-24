Секретар РНБО заявив, що Україна зазнала інформаційної атаки на тлі коронавірусу.

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна опинилася під вогнем інформаційної війни в момент здійснення евакуації українців із китайського Вуханя. Данілов запевнив, що РНБО робить усе необхідне для запобігання потрапляння коронавірусу в Україну.

 

Про це Данілов сказав у інтерв'ю телеканалу "1+1".

 

 

"Ми не очікували, що буде така інформаційна атака на нашу країну з боку різних політичних структур, з боку різних джерел. Це для нас була дійсно несподівана ситуація, тому що насправді з коронавірусом нічого такого складного, страшного, як ми вважаємо, немає. Якщо хтось вважає, що він обов'язково має десь з'явитися в країні, ми б хотіли зробити все від нас залежне, щоб цього не сталося", – зазначив Данілов.

 

Зі слів секретаря РНБО, Служба безпеки України та інші інституції кожного дня роблять моніторинг. "Те, що стосується питання втручання ззовні на територію нашого інформаційного простору, це відбувається майже кожного дня. На превеликий жаль, з цим дуже важко боротися, бо ці мережі переплетені в такий спосіб, що ми їх не можемо відключити. Ми не можемо відключитися від усього світу. І це є певна проблема", – сказав він.

 

Данілов також вважає, що в розпалюванні заворушень брали участь провокатори. "Є такі бажаючі, щоб роздмухувати на рівному місці певні процеси", – додав він.

 

24.02.2020

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