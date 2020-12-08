Учасники заворушень у Нових Санжарах отримали по п'ять років умовно.

Новосанжарський районний суд Полтавської області оголосив вирок двом чоловікам, звинуваченим у заворушеннях у Нових Санжарах 20 лютого під час протесту проти розміщення на обсервацію людей, евакуйованих із китайського Вуханю.

Михайло Галака та Костянтину Бігдану уклали угоду зі слідством і отримали покарання – п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном тривалістю в один рік, інформує "Радіо Свобода". Це означає, що чоловіки будуть звільнені від подальшого відбування покарання, якщо не скоять правопорушень упродовж року.

Адвокатка Валентина Рябуха запевнила, що підсуні жалкують про скоєне.

"Люди були дуже налякані. Зараз, коли у нас тут хворіє кожний другий, ніхто б [бунтувати] не вийшов", – сказала Рябуха.

Як встановило слідство, 20 лютого 2020 року Бігдан і Галака кидали каміння та цеглу у правоохоронців, перешкоджаючи проїзду автобусів із евакуйованими. Внаслідок цього постраждали п’ятеро співробітників правоохоронних органів.

Загалом правоохоронці повідомляли про оголошення десяти підозр за фактом масових заворушень. Ішлося про вісім кримінальних проваджень через дії жителів Нових Санжарів.

На той момент у Китаї було разом 76 тисячі випадків коронавірусної хвороби. Станом на 8 грудня в Україні 832 758 випадків коронавірусної хвороби.