Авакову Нові Санжари нагадали Слов'янськ після звільнення.

 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що у підігріванні протестних настроїв у Нових Санжарах на Полтавщині, котра прийняла евакуйованих людей із Китаю, брали участь політики.

 

Про це Аваков сказав у інтерв'ю ТСН.ua.

 

 

"Завжди має бути те, що немає нас покидати, – совість і людяність. І те, що я сьогодні побачив, мене просто ошелешило. Останній раз я таке бачив у Слов'янську на наступний день після його звільнення, коли теж говорив із людьми. Я не знаю, що породило у людях таку невиправдану оскаженілість", – сказав Арсен Аваков.

 

Міністр зазначив, що про події у Нових Санжарах слід думати усім українцям, а не лише владі. Він також вважає, що з цих подій суспільство мусить винести уроки. "Це питання так просто залишати не можна, тому що у нас щось не так із усвідомленням того, що відбувається", – прокоментував Аваков.

 

Відповідаючи на питання про те, чи за протестами в Нових Санжарах були "політичні вуха", міністр внутрішніх справ сказав: "Ви знаєте, тут поруч голова адміністрації, і ми тут годинами проговорили з людьми, а увечері приїхали прем'єр із міністеркою [охорони] здоров'я і теж спілкувалися. І, ви знаєте, тут дивовижне поєднання інтересів. І ще скажу дуже відверто, я думаю, вранці чимало із людей подивляться на факти з іншого боку, оцінять ту інформацію, яку ми дали, а деякі, вибачте за грубість, "проспляться". Деякі вуха, на які ви делікатно натякнули, ми теж тут помітили. Ми не залишимо, я думаю, це без уваги", – сказав Аваков, додавши, що то вуха "і бізнесового, і політичного характеру".

 

21.02.2020

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