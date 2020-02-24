Китай відклав сесію парламенту через коронавірус.

Це перше перенесення засідання Всекитайських зборів народних представників з часів «культурної революції».

Третю щорічну сесію 13-х Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) перенесено через небезпечне поширення коронавіруса COVID-19. Як повідомило китайське державне інформаційне агентство Xinhua, постійний комітет Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю схвалив це рішення в понеділок, 24 лютого.

Як наголошується у заяві Політбюро ЦК, перенесення відбулося, щоб «реалізувати домовленості Центрального комітету Комуністичної партії Китаю щодо координації контрольної роботи щодо нового спалаху коронавірусу». У заяві лунає обіцянка продовжити «економічний та соціальний розвиток країни, не зменшувати зусиль, аби виграти битву проти епідемії та захистити життя, здоров'я і безпеку людей».

Нова дата початку парламентської сесії поки що не визначена. Її згодом визначатиме постійна комісія ВЗНП.

Це перше перенесення сесії китайського парламенту з часів «культурної революції» 1966-1976 років. Десятиденне засідання ВЗНП мало розпочатися п’ятого березня. Як правило, на ньому присутні близько трьох тисяч депутатів.

Тим часом влада КНР заборонила торгівлю дикими тваринами і вживання їх в їжу. Заборона, що вступила в силу з 24 лютого, повинна зупинити «шкідливу звичку надмірного споживання» диких тварин, а також «захистити життя і здоров'я людей», повідомило державне телебачення країни.